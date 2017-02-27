|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:55
9-50: Полтава 27.63 - 27.69
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 959
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 1581 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:59
Patrick написав:
Утренние курсы, 9-20:
Харьков 27.66 - 27.69
Курсы наличного доллара мало изменились по сравнению с выходными.
Диапазон цен: 27.65..27.66 - 27.69..27.70 (ПОВ, опт)
Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.58 - 27.69
PS. По Полтаве пока мало данных.
Місто Лева 56/60 - "попереду всієї планети"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8339
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:07
juristkostya написав: flyman написав:
при благоприємних умовах,
вам явно стОит сменить ваш автопереводчик. Ну, или лично украинский подтянут
ь, тоже рабочий вариант.
Ахренеть! Кацапчик, втікший з Криму в Харків, повчає українців, як ім розмовляти!
Вата розпоясалася просто в край! Чекаєш вже путінга і готуєш маузер?
зі. Якщо такий розумний, то почни писати українською на форумі хоча б з півроку, а потім подивимось!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7111
|1609670
|
Пон 03 сер, 2020 08:47
ЛОБ
|
|19583
|2430046
|
|
|496
|109646
|
|