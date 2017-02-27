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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 09:59
Місто Лева 56/60 - "попереду всієї планети"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:07
Ахренеть! Кацапчик, втікший з Криму в Харків, повчає українців, як ім розмовляти!
Вата розпоясалася просто в край! Чекаєш вже путінга і готуєш маузер?
зі. Якщо такий розумний, то почни писати українською на форумі хоча б з півроку, а потім подивимось!
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:37
Під грушею з Нового року + втрати гривні за місяць
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3710 -2,37(-2,63+0,26) RUB 1
гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року
30,900 35,850 16,0(5,45+10,55) GBP 2
23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4
16,495 19,400 17,6(10,6+7,0) AUD 3
26,550 32,650 23,0(12,3+10,7) EUR 5
24,250 30,150 24,3(15,2+9,1) CHF 6
1157,5 1767,5 52,7(32,9+19,8) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 03.08.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. А ось за місяць гривня втратила навкруги!!!
Хтось тут намедні буркотів, що гривня за червень втратила 3,7 відсотка до доляра.
Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик!
Зробив зміни в кошику з урахуванням поточного моменту.
Ще на 1 відсоток зменшив долю гривні і на цей відсоток підняв долю золота.
XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 39%; RUB — 0%.
За місяць маємо:
(28*19,8+4*9,1+15*4,1+10*10,7+0*7,0+4*10,55+39*1,0108+0*0,26)/100 = 8,4092%
Трошки ніж вдвічи більше заявленого офіціозом по відношенню до доляра, який сам добряче впав по відношенню до інших валют, окрім рубля.!
І, наочно, більше заявленої величини РІЧНОЇ облікової ставки НБУ у 6 відсотків! І це за один місяць!
На сьогодні, з початку року маємо:
(28*52,7+4*24,3+15*16,2+10*23,0+0*17,6+4*16,0+39*7,8212+0*(-2,37))/100 = 24,1483%(14,7915%)
Виросли.
Якщо привести до року, маємо 24,1483/7*12= 41,40%(29.58%). Виросли майже у півтора рази.
Кажуть у нас із-за СOVID-19 виробництво впало на 8 відсотків, в Європі десь на 12-15, в Америці на 33! За червень у нас позитивний зовнішній валютний рахунок.
От в мене і питання, якого біса за липень гривня впала в середньому до мого кошика валют аж на 8 відсотків? І як з цим гармонує 6 відсоткова річна ставка рефінансування від НБУ?
Як на мене, щось не так у консерваторії! І не треба нам на той доляр кивати. Йому самому наразі погано!!!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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