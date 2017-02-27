RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6138613961406141

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 231
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:37

Під грушею з Нового року + втрати гривні за місяць


Вітаюсь совсіма!

2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3710 -2,37(-2,63+0,26) RUB 1
гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року
30,900 35,850 16,0(5,45+10,55) GBP 2
23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4
16,495 19,400 17,6(10,6+7,0) AUD 3
26,550 32,650 23,0(12,3+10,7) EUR 5
24,250 30,150 24,3(15,2+9,1) CHF 6
1157,5 1767,5 52,7(32,9+19,8) XAU 7

Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 03.08.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

По року, тільки рублю гірше. А ось за місяць гривня втратила навкруги!!!
Хтось тут намедні буркотів, що гривня за липень втратила всього 3,7 відсотка до доляра.

Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик!

Зробив зміни в кошику з урахуванням поточного моменту.
Ще на 1 відсоток зменшив долю гривні і на цей відсоток підняв долю золота.

XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 39%; RUB — 0%.

За місяць маємо:
(28*19,8+4*9,1+15*4,1+10*10,7+0*7,0+4*10,55+39*1,0108+0*0,26)/100 = 8,4092%

Майже вдвічи більше заявленого офіціозом по відношенню до доляра, який сам добряче впав по відношенню до інших валют, окрім рубля! Тільки Росія гнобить свій народ сильніше. І це наочно більше заявленої величини РІЧНОЇ облікової ставки НБУ у 6 відсотків! І це за один місяць!

На сьогодні, з початку року маємо:

(28*52,7+4*24,3+15*16,2+10*23,0+0*17,6+4*16,0+39*7,8212+0*(-2,37))/100 = 24,1483%(14,7915%)

Виросли.

Якщо привести до року, маємо 24,1483/7*12= 41,40%(29.58%). Виросли майже у півтора рази.

Кажуть у нас із-за СOVID-19 виробництво впало на 8 відсотків, в Європі десь на 12-15, в Америці на 33! За червень у нас позитивний зовнішній валютний рахунок.

От в мене і питання, якого біса за липень гривня впала в середньому до мого кошика валют аж на 8 відсотків? І як з цим гармонує 6 відсоткова річна облікова ставка від НБУ?

Як на мене, щось не так у консерваторії! І не треба нам на той доляр кивати. Йому самому наразі погано!!!


ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 сер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1958 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:00

s0v7a


Крутая у вас арифхметика, всё считаете в гривнах, может ещё в попугаях начнёте считать? 8)

Если курс на начало года был 24 за доллар,то что дало грндепо?
Прибыль? Вот это вы бухгалтер,до мозга костей )))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11480
З нами з: 30.12.09
Подякував: 350 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:16

  somilitark написав:s0v7a

Крутая у вас арифхметика, всё считаете в гривнах, может ещё в попугаях начнёте считать? 8)

Если курс на начало года был 24 за доллар,то что дало грндепо?
Прибыль? Вот это вы бухгалтер,до мозга костей )))


Вітаю, somilitark.

Там же написано, ось по гривні:

гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року

А ось по доляру:

23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4

Наочно ж видно що доляр з початку року виграє більше ніж вдвічі!!!

І то не має ніякого значення в гривнях, євро, чи попугаіних пірьях рахувати, аби ж було приведено до однієї величини.

Та я вже неоднарозово писав що хочу в Європу, тому свій баланс рахую в Євро!
А що???

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 сер, 2020 11:29, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1958 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:17

  flyman написав:
  vitaliian написав:Коридор 28-30 грн/$ – это «осенний» курс, к которому следует готовиться украинцам. Такой прогноз озвучил Алексей Кущ из института GROWFORD, По словам эксперта, дальнейшая судьба валютного рынка Украины будет зависеть от того, какой модели реагирования на кризис отдаст предпочтение руководство страны.

Первая модель, которую описывает Алексей Кущ, предусматривает жесткое монетарное ограничение, сравнимое с тем, что применялось во время Великой депрессии в США: в 1930-х годах в Штатах не было инфляции, а падение цен произошло за счет отсутствия у людей средств. Именно такую модель, по словам аналитика, реализовывал экс-руководитель Нацбанка Яков Смолий.

Эксперт GROWFORD называет нынешнюю курсовую стабильность и низкую инфляцию «результатом разрушения украинской экономики» и говорит, что Украина пребывает в состоянии стабильности «от противного».

Вторая модель, по словам Куща, предусматривает «разогрев» инфляции до 10-15% и девальвацию. В рамках такой «классической» модели реагирования на кризис, по мнению аналитика, необходимо «амортизировать» кризисное влияние на экономику, с помощью бюджетных вливаний стабилизировать социальную систему и «завести» промышленность.

Кущ або невіглас, або нагло бреше.
Річна інфляція у 2..3% вважається ідеальною з огляду на довготривалий розвиток економіки.
США і ЄС борються з дефляцією. У нас нема дефляції, так що нема чого тулити горбатого до стіни.

По другій моделі пропонується розкрутка гіперінфляції через емісію та попил бюджета своїм людям. Фактично народ буде вчергове пограбований, але втирають, що це Божа роса.

І ще, так як євро попервло догори, а багато зборів прив"язано до євро, то ціни будуть рости через девальвацію гривні відносно євро.

А я с экспертом согласен.Да,2-3% инфляция это хорошо.Только вот сравнение экономики развитой страны и Украины, простите за непатриотичность, это как небоскреб и мусорка,и это ещё более гипертрофировано в коронакризис.Да, развитые страны пытаются вливать в экономику ликвидность,в США бомжам по тыще долларов дают и что?Деньги в реальный сектор особо не идут и это при том,что структура активов банков другая,и кредитовать им есть кого,и ставки низкие,а в итоге видим падение ВВП и надувание финансовых пузырей.Всему виной карантин и угнетённымхй спрос,никакого роста нет,есть падение и поддержка штанов от правительства.В Украине при спаде и этого нет.Местным банкам кредитовать особо некого,ставки высокие,да и зачем,когда государство есть банкрот и вся выпускаемая ликвидность,хоть нулевую ставку сделай,и кнутом и пряником паркуется в овгз.О реальном секторе вообще разговора нет,речь идёт о финансировании госдолга банками под фиксированную разницу ставок между овгз и нбу.Конец истории 100% будет,это вопрос времени.Смолий денег в реал не выпускал,новые тем более не станут-дырка растет.Чтобы реал задышал,надо не с банками бумагой обмениваться,а создать реальную альтернативу,кредитовать бизнес не выходит,ок,дайте бизнесу льготы,уменьшите налоги,особенно новым,обнулите есв для тех,кто создаёт новые рабочие места и у экономических агентов останется больше средств.Да,инфляция подрастет,курс будет другим, сбор налогов в начале упадет,но для того и берутся кредиты,чтобы добиться роста и с большей базы собирать больше налогов,на развитие.Но пока это не про Украину,не говоря уже о том,что надо затыкать коррупционные дыры.И снова добро пожаловать в Латинскую Америку с ее роскошными девальвациями.Не впервой.
goldfinger
 
Повідомлень: 596
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:19

  Shaman написав:
  ruvex написав:..
Т.к. в к примеру в газовом вопросе его пока не существует, но несмотря на это активно прокачивается с доказательствами возможного существования. Как жизнь на Марсе.


ну тут Вы неудачный пример привели - для граждан еще нет рынка газа.
а у предприятий - покупай газ где хочешь, и цены намного ниже Нафтогаза :wink:

З 1 серпня вже є і для населення.
Qwerty
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 25.02.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:30

Интересно, что самый лучший курс на приём EUR в Эксиме - 32.50 ). Не припоминаю такого, обычно OTP, Аваль, ТАС
Mazay256
 
Повідомлень: 578
З нами з: 15.06.16
Подякував: 153 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:36

нерезы еще полярда овгз слили.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:00

  Mazay256 написав:Интересно, что самый лучший курс на приём EUR в Эксиме - 32.50 ). Не припоминаю такого, обычно OTP, Аваль, ТАС

В обменках покупка ниже - 32.40, наибольшая что светилась утром 32.42
Patrick
 
Повідомлень: 960
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6138613961406141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7113 1609824
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 11:41
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1957, 1958, 1959
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19583 2430169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 00:08
andrein
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109676
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.