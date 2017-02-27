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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:37
Під грушею з Нового року + втрати гривні за місяць
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3710 -2,37(-2,63+0,26) RUB 1
гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року
30,900 35,850 16,0(5,45+10,55) GBP 2
23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4
16,495 19,400 17,6(10,6+7,0) AUD 3
26,550 32,650 23,0(12,3+10,7) EUR 5
24,250 30,150 24,3(15,2+9,1) CHF 6
1157,5 1767,5 52,7(32,9+19,8) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 03.08.2020 початок дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
По року, тільки рублю гірше. А ось за місяць гривня втратила навкруги!!!
Хтось тут намедні буркотів, що гривня за липень втратила всього 3,7 відсотка до доляра.
Порахуємо свій прибуток (втрати гривні) через кошик!
Зробив зміни в кошику з урахуванням поточного моменту.
Ще на 1 відсоток зменшив долю гривні і на цей відсоток підняв долю золота.
XAU - 28%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP — 4%; UAH - 39%; RUB — 0%.
За місяць маємо:
(28*19,8+4*9,1+15*4,1+10*10,7+0*7,0+4*10,55+39*1,0108+0*0,26)/100 = 8,4092%
Майже вдвічи більше заявленого офіціозом по відношенню до доляра, який сам добряче впав по відношенню до інших валют, окрім рубля! Тільки Росія гнобить свій народ сильніше. І це наочно більше заявленої величини РІЧНОЇ облікової ставки НБУ у 6 відсотків! І це за один місяць!
На сьогодні, з початку року маємо:
(28*52,7+4*24,3+15*16,2+10*23,0+0*17,6+4*16,0+39*7,8212+0*(-2,37))/100 = 24,1483%(14,7915%)
Виросли.
Якщо привести до року, маємо 24,1483/7*12= 41,40%(29.58%). Виросли майже у півтора рази.
Кажуть у нас із-за СOVID-19 виробництво впало на 8 відсотків, в Європі десь на 12-15, в Америці на 33! За червень у нас позитивний зовнішній валютний рахунок.
От в мене і питання, якого біса за липень гривня впала в середньому до мого кошика валют аж на 8 відсотків? І як з цим гармонує 6 відсоткова річна облікова ставка від НБУ?
Як на мене, щось не так у консерваторії! І не треба нам на той доляр кивати. Йому самому наразі погано!!!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 сер, 2020 11:03, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:00
s0v7a
Крутая у вас арифхметика, всё считаете в гривнах, может ещё в попугаях начнёте считать?
Если курс на начало года был 24 за доллар,то что дало грндепо?
Прибыль? Вот это вы бухгалтер,до мозга костей )))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:16
Вітаю, somilitark.
Там же написано, ось по гривні:
гривня______7,8212(6,8104+1,0108) % чистий прибуток по депозитах з початку року
А ось по доляру:
23,800 27,660 16,2(12,1+4,1) USD 4
Наочно ж видно що доляр з початку року виграє більше ніж вдвічі!!!
І то не має ніякого значення в гривнях, євро, чи попугаіних пірьях рахувати, аби ж було приведено до однієї величини.
Та я вже неоднарозово писав що хочу в Європу, тому свій баланс рахую в Євро!
А що???
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 сер, 2020 11:29, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:17
А я с экспертом согласен.Да,2-3% инфляция это хорошо.Только вот сравнение экономики развитой страны и Украины, простите за непатриотичность, это как небоскреб и мусорка,и это ещё более гипертрофировано в коронакризис.Да, развитые страны пытаются вливать в экономику ликвидность,в США бомжам по тыще долларов дают и что?Деньги в реальный сектор особо не идут и это при том,что структура активов банков другая,и кредитовать им есть кого,и ставки низкие,а в итоге видим падение ВВП и надувание финансовых пузырей.Всему виной карантин и угнетённымхй спрос,никакого роста нет,есть падение и поддержка штанов от правительства.В Украине при спаде и этого нет.Местным банкам кредитовать особо некого,ставки высокие,да и зачем,когда государство есть банкрот и вся выпускаемая ликвидность,хоть нулевую ставку сделай,и кнутом и пряником паркуется в овгз.О реальном секторе вообще разговора нет,речь идёт о финансировании госдолга банками под фиксированную разницу ставок между овгз и нбу.Конец истории 100% будет,это вопрос времени.Смолий денег в реал не выпускал,новые тем более не станут-дырка растет.Чтобы реал задышал,надо не с банками бумагой обмениваться,а создать реальную альтернативу,кредитовать бизнес не выходит,ок,дайте бизнесу льготы,уменьшите налоги,особенно новым,обнулите есв для тех,кто создаёт новые рабочие места и у экономических агентов останется больше средств.Да,инфляция подрастет,курс будет другим, сбор налогов в начале упадет,но для того и берутся кредиты,чтобы добиться роста и с большей базы собирать больше налогов,на развитие.Но пока это не про Украину,не говоря уже о том,что надо затыкать коррупционные дыры.И снова добро пожаловать в Латинскую Америку с ее роскошными девальвациями.Не впервой.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:19
З 1 серпня вже є і для населення.
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:30
Интересно, что самый лучший курс на приём EUR в Эксиме - 32.50 ). Не припоминаю такого, обычно OTP, Аваль, ТАС
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:36
нерезы еще полярда овгз слили.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:00
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