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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:03
Вже підросли 58/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На Блумберг: "После достижения рекордного максимума в марте показатель доллара США потерял 10% своей стоимости, а в последние недели его спад ускорился, поскольку распространение инфекции, казалось бы, не контролируется по всей стране. Большая часть распродаж произошла во время нью-йоркских торгов, что говорит о том, что внутренние инвесторы закрывают ставки на силу США и стимулирует возобновление вопросов о превосходстве доллара."
https://novo.od.ua/
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