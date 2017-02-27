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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6140614161426143>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:гривна сегодня укрепляется по отношению к обеим основным валютам.
27,7565 +0,0565 +0,20%
12:43:56 -
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:03

  Долярчик написав:
  Patrick написав:Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.66 - 27.69
Курсы наличного доллара мало изменились по сравнению с выходными.
Диапазон цен: 27.65..27.66 - 27.69..27.70 (ПОВ, опт)

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.58 - 27.69

PS. По Полтаве пока мало данных.

Місто Лева 56/60 - "попереду всієї планети" :D

Вже підросли 58/65 :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Блумберг: "После достижения рекордного максимума в марте показатель доллара США потерял 10% своей стоимости, а в последние недели его спад ускорился, поскольку распространение инфекции, казалось бы, не контролируется по всей стране. Большая часть распродаж произошла во время нью-йоркских торгов, что говорит о том, что внутренние инвесторы закрывают ставки на силу США и стимулирует возобновление вопросов о превосходстве доллара."
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=v22ZEgym
https://novo.od.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 13:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ракеты - они такие...
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Востаннє редагувалось Teo в Пон 03 сер, 2020 14:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:03

  jump написав:Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів в Італії за 10 млн євро
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261619/


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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:12

Командор...?Тьфу ты,Ситибанк...?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:14

Индекс доллара на серьезной поддержке,оттуда могут и покупки пойти,поэтому не верю в евро выше 22.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:20

Ну що, зробити всіх разом?)))

Я вже сьогодні можу здати на 2 коп. дорожче, ніж вчора купив :!: :idea: :mrgreen:
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Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:33

  Долярчик написав:Я вже сьогодні можу здати на 2 коп. дорожче, ніж вчора купив :!: :idea: :mrgreen:
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Баффет нервово покурюэ
з.ы.
на квиток туди та назад в + буде?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:36

Їй-бо, мала дитина..!
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