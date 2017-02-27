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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:48
Patrick написав:
Їй-бо, мала дитина..!
Ну що ж Вам всім мої жарти ніяк не заходять?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02
Qwerty написав:
Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
На какую культуру ожидаете максимальный рост в этом году ? Что положили на склад, если не секрет ?
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Игорь
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:07
запорожье
27.75 - 27.85
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09
Игорь Алексеевич написав:
запорожье
27.75 - 27.85
Харьков 27.75 - 27.83
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Patrick
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