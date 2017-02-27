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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6140614161426143

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:48

  Patrick написав:Їй-бо, мала дитина..!

Ну що ж Вам всім мої жарти ніяк не заходять? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02

  Qwerty написав:Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

На какую культуру ожидаете максимальный рост в этом году ? Что положили на склад, если не секрет ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:07

запорожье
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Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09

  Игорь Алексеевич написав:запорожье
27.75 - 27.85

Харьков 27.75 - 27.83
Patrick
 
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  #<1 ... 6140614161426143
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