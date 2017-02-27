27,7565 +0,0565 +0,20%
12:43:56 -
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:03
Вже підросли 58/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На Блумберг: "После достижения рекордного максимума в марте показатель доллара США потерял 10% своей стоимости, а в последние недели его спад ускорился, поскольку распространение инфекции, казалось бы, не контролируется по всей стране. Большая часть распродаж произошла во время нью-йоркских торгов, что говорит о том, что внутренние инвесторы закрывают ставки на силу США и стимулирует возобновление вопросов о превосходстве доллара."
https://novo.od.ua/
Додано: Пон 03 сер, 2020 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось Teo в Пон 03 сер, 2020 14:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:03
красиво жить не запретишь.
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:14
Индекс доллара на серьезной поддержке,оттуда могут и покупки пойти,поэтому не верю в евро выше 22.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:07
запорожье
27.75 - 27.85
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09
15-05: Харьков 27.75 - 27.83
16-00:
Харьков 27.77 - 27.85 (утром 27.66 - 27.69)
Большинство курсов наличного доллара: 27.75 - 27.85 (ПОВ, опт)
Сумы 27.70 - 27.85 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.71 - 27.85 (27.58 - 27.69)
Востаннє редагувалось Patrick в Пон 03 сер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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