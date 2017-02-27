Додано: Пон 03 сер, 2020 16:07

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............03.08.2020............04.08.2020

дата розрахунку..............31.07.2020.............03.08.2020

Євро.................................32,7812..................32,5169

Долар США......................27,6798..................27,7365

После полудня доллар прибавил почти 4 копейки.

Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. После небольшой паузы скинули еще 3 копейки. После 11, как это часто бывает в последнее время, концепция поменялась. В 2 приема с перерывом приподнялись на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки. Сегодня я не могу обвинить в движениях на МБ мировые рынки - гривна сегодня укрепляется по отношению к обеим основным валютам.

После 12 на рынке появились крупные покупатели и рост котировок стал весьма интенсивным. До обеда выросли на 5.5 копеек, по дороге расширив спред до 3 копеек. Так широко простояли до конца обеда, который затянулся до 15. После обеда снова сузились до 2 копеек и подпрыгнули на 5 копеек.

Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы.

Послеполуденная тенденция соответствовала укреплению доллара в мире. Относительно евро укрепление гривны сохранилось. Впрочем, это стоит считать просто совпадением. После 11 у нас своя свадьба.

Серьезная разница между справочным и официальным курсами говорит о приличных оборотах во второй части сессии. Не первый раз уже замечаю, что обороты рынка растут вместе с котировками. Это весьма непривычно, раньше при росте курса обороты, как правило, снижались. Как это трактовать, я не знаю, но на рынке что-то изменилось.



Этот день в истории:

2019 - 25.5377 (+19) +220

2018 - 27.0927 (+8) +64



2017 - 25.8858 (-2)

2016 - 24.8160 (-1)