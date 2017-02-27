RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6140614161426143

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............03.08.2020............04.08.2020
дата розрахунку..............31.07.2020.............03.08.2020
Євро.................................32,7812..................32,5169
Долар США......................27,6798..................27,7365
После полудня доллар прибавил почти 4 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. После небольшой паузы скинули еще 3 копейки. После 11, как это часто бывает в последнее время, концепция поменялась. В 2 приема с перерывом приподнялись на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки. Сегодня я не могу обвинить в движениях на МБ мировые рынки - гривна сегодня укрепляется по отношению к обеим основным валютам.
После 12 на рынке появились крупные покупатели и рост котировок стал весьма интенсивным. До обеда выросли на 5.5 копеек, по дороге расширив спред до 3 копеек. Так широко простояли до конца обеда, который затянулся до 15. После обеда снова сузились до 2 копеек и подпрыгнули на 5 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы.
Послеполуденная тенденция соответствовала укреплению доллара в мире. Относительно евро укрепление гривны сохранилось. Впрочем, это стоит считать просто совпадением. После 11 у нас своя свадьба.
Серьезная разница между справочным и официальным курсами говорит о приличных оборотах во второй части сессии. Не первый раз уже замечаю, что обороты рынка растут вместе с котировками. Это весьма непривычно, раньше при росте курса обороты, как правило, снижались. Как это трактовать, я не знаю, но на рынке что-то изменилось.

Этот день в истории:
2019 - 25.5377 (+19) +220
2018 - 27.0927 (+8) +64

2017 - 25.8858 (-2)
2016 - 24.8160 (-1)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2930 раз.
Подякували: 7715 раз.
 
Профіль
15
9
14
1
  #<1 ... 6140614161426143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vovakwasov, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7113 1610090
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 11:41
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1957, 1958, 1959
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19583 2430400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 00:08
andrein
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109722
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.