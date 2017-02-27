Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............03.08.2020............04.08.2020 дата розрахунку..............31.07.2020.............03.08.2020 Євро.................................32,7812..................32,5169 Долар США......................27,6798..................27,7365 После полудня доллар прибавил почти 4 копейки. Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. После небольшой паузы скинули еще 3 копейки. После 11, как это часто бывает в последнее время, концепция поменялась. В 2 приема с перерывом приподнялись на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки. Сегодня я не могу обвинить в движениях на МБ мировые рынки - гривна сегодня укрепляется по отношению к обеим основным валютам. После 12 на рынке появились крупные покупатели и рост котировок стал весьма интенсивным. До обеда выросли на 5.5 копеек, по дороге расширив спред до 3 копеек. Так широко простояли до конца обеда, который затянулся до 15. После обеда снова сузились до 2 копеек и подпрыгнули на 5 копеек. Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы. Послеполуденная тенденция соответствовала укреплению доллара в мире. Относительно евро укрепление гривны сохранилось. Впрочем, это стоит считать просто совпадением. После 11 у нас своя свадьба. Серьезная разница между справочным и официальным курсами говорит о приличных оборотах во второй части сессии. Не первый раз уже замечаю, что обороты рынка растут вместе с котировками. Это весьма непривычно, раньше при росте курса обороты, как правило, снижались. Как это трактовать, я не знаю, но на рынке что-то изменилось.
Этот день в истории: 2019 - 25.5377 (+19) +220 2018 - 27.0927 (+8) +64
vovakwasov Ви начебто нещодавно теж купили євро І може якраз коли був high.
Аналітики дають такі прогнози:
I believe that we are going to go looking towards the 1.20 level eventually, but quite frankly I do not think that we get there overnight. This is a market that has been overbought for some time, so I think the healthiest thing we can do is either consolidate or pull back. After all, markets cannot go in one direction forever, despite the fact that they often tried to. I believe that the 1.15 level is now the “floor” in the market, and therefore I have no interest in shorting until we get well below that important figure.
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне, несмотря на рекордное падение цен на закачиваемый в ПХГ газ, что должно давать огромную экономию.
Так, импорт в июле составил 4,53 млрд долларов, на 13% выше, чем в июне. Экспорт - 3,73 млрд долларов, на 10% выше, чем в июне.
Отрицательное сальдо внешней торговли - 800 млн долларов, на 27% выше, чем в июне
За июль портфель вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ сократился на 6,2 млрд.грн. Это даже больше чем за июнь, где было сокращение на 6 млрд.грн.
Нерезиденты продают свои ОВГЗ уже 5 месяцев подряд. Общее сокращение вложений от максимума ( 19 февраля ) составило 36,5 млрд.грн.
А теперь самое главное к чему я это веду. Объем ОВГЗ в национальной валюте с начала года за 7 месяцев вырос на 38,5 млрд.грн. А объем ОВГЗ в иностранной валюте за 7 месяцев сократился на 261 млн в долларовом эквиваленте.
Если привести все это к гривневому эквиваленту, получается внутренний гос.долг в гривне вырос на 31 млрд.грн.
А теперь вспоминаем принятые изменения весной в гос.бюджет, дефицит бюджета утвержден в размере 296 млрд.грн. Не будем сейчас разбирать какую часть планируют занять на внутреннем рынке, а какую часть на внешнем. Это не существенно, т.к. всегда есть поле для маневра. Но допустим что внутри страны Минфин захочет занять 100 млрд.грн. До конца года осталось 5 месяцев, в месяц надо в среднем занимать 14 млрд, всего 70 млрд.грн. И на этом фоне еще нерезы продают свои ОВГЗ по 5-7 млрд в месяц. Что существенно осложняет жизнь Минфину.
И вот тут становится интересней. Банки как главные доноры, на пятницу хранили в НБУ 15 млрд.грн на овернайтах, и 86 млрд на срочных депозитных сертификатах.Иными словами свободная ликвидность в банках всего навсего 101 млрд.грн. Из этой суммы, в ОВГЗ теоретически может уйти не более половины, это около 50 млрд ( ну плюс добавим еще валютную ликвидность в банках ) Получается чисто теоретически банки могут купить на 70 млрд. ОВГЗ, но это с большой натяжкой, и при условии что не будут продавать свои бумаги нерезиденты. А они их продают, в пятницу например было продано на 468 млн.грн, за июль на 6,2 млрд.грн.
Выхода у Минфина два. 1. Повышать доходность ОВГЗ как сейчас на рынке это 10-13% 2. Продавать ОВГЗ с низкой доходностью какому то крупному покупателю с неограниченым ресурсом.
И вот тут мы плавно подходим к чему я все это веду. А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .