Додано: Пон 03 сер, 2020 17:45

За июль портфель вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ сократился на 6,2 млрд.грн. Это даже больше чем за июнь, где было сокращение на 6 млрд.грн.Нерезиденты продают свои ОВГЗ уже 5 месяцев подряд.Общее сокращение вложений от максимума ( 19 февраля ) составило 36,5 млрд.грн.А теперь самое главное к чему я это веду.Объем ОВГЗ в национальной валюте с начала года за 7 месяцев вырос на 38,5 млрд.грн. А объем ОВГЗ в иностранной валюте за 7 месяцев сократился на 261 млн в долларовом эквиваленте.Если привести все это к гривневому эквиваленту, получается внутренний гос.долг в гривне вырос на 31 млрд.грн.А теперь вспоминаем принятые изменения весной в гос.бюджет, дефицит бюджета утвержден в размере 296 млрд.грн. Не будем сейчас разбирать какую часть планируют занять на внутреннем рынке, а какую часть на внешнем. Это не существенно, т.к. всегда есть поле для маневра. Но допустим что внутри страны Минфин захочет занять 100 млрд.грн. До конца года осталось 5 месяцев, в месяц надо в среднем занимать 14 млрд, всего 70 млрд.грн. И на этом фоне еще нерезы продают свои ОВГЗ по 5-7 млрд в месяц. Что существенно осложняет жизнь Минфину.И вот тут становится интересней. Банки как главные доноры, на пятницу хранили в НБУ 15 млрд.грн на овернайтах, и 86 млрд на срочных депозитных сертификатах.Иными словами свободная ликвидность в банках всего навсего 101 млрд.грн. Из этой суммы, в ОВГЗ теоретически может уйти не более половины, это около 50 млрд ( ну плюс добавим еще валютную ликвидность в банках ) Получается чисто теоретически банки могут купить на 70 млрд. ОВГЗ, но это с большой натяжкой, и при условии что не будут продавать свои бумаги нерезиденты. А они их продают, в пятницу например было продано на 468 млн.грн, за июль на 6,2 млрд.грн.Выхода у Минфина два.1. Повышать доходность ОВГЗ как сейчас на рынке это 10-13%2. Продавать ОВГЗ с низкой доходностью какому то крупному покупателю с неограниченым ресурсом.И вот тут мы плавно подходим к чему я все это веду. А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .