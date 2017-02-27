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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 61416142614361446145>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............03.08.2020............04.08.2020
дата розрахунку..............31.07.2020.............03.08.2020
Євро.................................32,7812..................32,5169
Долар США......................27,6798..................27,7365
После полудня доллар прибавил почти 4 копейки.
Открылись на 2 копейки выше закрытия пятницы. После традиционного утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. После небольшой паузы скинули еще 3 копейки. После 11, как это часто бывает в последнее время, концепция поменялась. В 2 приема с перерывом приподнялись на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки. Сегодня я не могу обвинить в движениях на МБ мировые рынки - гривна сегодня укрепляется по отношению к обеим основным валютам.
После 12 на рынке появились крупные покупатели и рост котировок стал весьма интенсивным. До обеда выросли на 5.5 копеек, по дороге расширив спред до 3 копеек. Так широко простояли до конца обеда, который затянулся до 15. После обеда снова сузились до 2 копеек и подпрыгнули на 5 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.8000 - 27.8200. За день выросли на 7 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно закрытия пятницы.
Послеполуденная тенденция соответствовала укреплению доллара в мире. Относительно евро укрепление гривны сохранилось. Впрочем, это стоит считать просто совпадением. После 11 у нас своя свадьба.
Серьезная разница между справочным и официальным курсами говорит о приличных оборотах во второй части сессии. Не первый раз уже замечаю, что обороты рынка растут вместе с котировками. Это весьма непривычно, раньше при росте курса обороты, как правило, снижались. Как это трактовать, я не знаю, но на рынке что-то изменилось.

Этот день в истории:
2019 - 25.5377 (+19) +220
2018 - 27.0927 (+8) +64

2017 - 25.8858 (-2)
2016 - 24.8160 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:42

На одному форумі де обговорюють EUR/USD, натрапив на вираз одного учасника - биків вертять на хаю :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:34

Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне, несмотря на рекордное падение цен на закачиваемый в ПХГ газ, что должно давать огромную экономию.

Так, импорт в июле составил 4,53 млрд долларов, на 13% выше, чем в июне. Экспорт - 3,73 млрд долларов, на 10% выше, чем в июне.

Отрицательное сальдо внешней торговли - 800 млн долларов, на 27% выше, чем в июне

Зображення
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:37

vovakwasov
Ви начебто нещодавно теж купили євро :) І може якраз коли був high.

Аналітики дають такі прогнози:
I believe that we are going to go looking towards the 1.20 level eventually, but quite frankly I do not think that we get there overnight. This is a market that has been overbought for some time, so I think the healthiest thing we can do is either consolidate or pull back. After all, markets cannot go in one direction forever, despite the fact that they often tried to. I believe that the 1.15 level is now the “floor” in the market, and therefore I have no interest in shorting until we get well below that important figure.
https://www.fxempire.com/forecasts/article/eur-usd-price-forecast-euro-pulls-back-finally-664733
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:42

  zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне, несмотря на рекордное падение цен на закачиваемый в ПХГ газ, что должно давать огромную экономию.

Так, импорт в июле составил 4,53 млрд долларов, на 13% выше, чем в июне. Экспорт - 3,73 млрд долларов, на 10% выше, чем в июне.

Отрицательное сальдо внешней торговли - 800 млн долларов, на 27% выше, чем в июне

Зображення
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/

Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу.
Так що тут нема зради.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:42

  Patrick написав:vovakwasov
Ви начебто нещодавно теж купили євро :) І може якраз коли був high.

уже продав (думаю, що на хаю :) )
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:45

За июль портфель вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ сократился на 6,2 млрд.грн. Это даже больше чем за июнь, где было сокращение на 6 млрд.грн.

Нерезиденты продают свои ОВГЗ уже 5 месяцев подряд.
Общее сокращение вложений от максимума ( 19 февраля ) составило 36,5 млрд.грн.

А теперь самое главное к чему я это веду.
Объем ОВГЗ в национальной валюте с начала года за 7 месяцев вырос на 38,5 млрд.грн. А объем ОВГЗ в иностранной валюте за 7 месяцев сократился на 261 млн в долларовом эквиваленте.

Если привести все это к гривневому эквиваленту, получается внутренний гос.долг в гривне вырос на 31 млрд.грн.

А теперь вспоминаем принятые изменения весной в гос.бюджет, дефицит бюджета утвержден в размере 296 млрд.грн. Не будем сейчас разбирать какую часть планируют занять на внутреннем рынке, а какую часть на внешнем. Это не существенно, т.к. всегда есть поле для маневра. Но допустим что внутри страны Минфин захочет занять 100 млрд.грн. До конца года осталось 5 месяцев, в месяц надо в среднем занимать 14 млрд, всего 70 млрд.грн. И на этом фоне еще нерезы продают свои ОВГЗ по 5-7 млрд в месяц. Что существенно осложняет жизнь Минфину.

И вот тут становится интересней. Банки как главные доноры, на пятницу хранили в НБУ 15 млрд.грн на овернайтах, и 86 млрд на срочных депозитных сертификатах.Иными словами свободная ликвидность в банках всего навсего 101 млрд.грн. Из этой суммы, в ОВГЗ теоретически может уйти не более половины, это около 50 млрд ( ну плюс добавим еще валютную ликвидность в банках ) Получается чисто теоретически банки могут купить на 70 млрд. ОВГЗ, но это с большой натяжкой, и при условии что не будут продавать свои бумаги нерезиденты. А они их продают, в пятницу например было продано на 468 млн.грн, за июль на 6,2 млрд.грн.

Выхода у Минфина два.
1. Повышать доходность ОВГЗ как сейчас на рынке это 10-13%
2. Продавать ОВГЗ с низкой доходностью какому то крупному покупателю с неограниченым ресурсом.

И вот тут мы плавно подходим к чему я все это веду. А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .


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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:51

  flyman написав:Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу.
Так що тут нема зради.


Я ж за чужие выдумки отвечать не могу ))) За 5 месяцев отрицательное сальдо - 0,62 млрд долларов, за 7 месяцев - 2,05 млрд долларов.

Профицит наблюдался один единственный месяц - апрель. Еще один месяц наблюдался паритет - май. Все остальное - либо минус, либо глубокий минус...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:55

Нерезы в пятницу продали ОВГЗ на 486 млн.грн.
Это как один из факторов сегодняшнего поведения курса доллара на Межбанке.

НБУ сегодня не выходил как я понял ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:14

  zРадио написав:
  flyman написав:Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу.
Так що тут нема зради.


Я ж за чужие выдумки отвечать не могу ))) За 5 месяцев отрицательное сальдо - 0,62 млрд долларов, за 7 месяцев - 2,05 млрд долларов.

Профицит наблюдался один единственный месяц - апрель. Еще один месяц наблюдался паритет - май. Все остальное - либо минус, либо глубокий минус...

там не враховані перекази заробітчан, а з ними грандіозний плюс в 6 ярдів уїв.
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flyman
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