RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6142614361446145>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:23

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу.
Так що тут нема зради.


Я ж за чужие выдумки отвечать не могу ))) За 5 месяцев отрицательное сальдо - 0,62 млрд долларов, за 7 месяцев - 2,05 млрд долларов.

Профицит наблюдался один единственный месяц - апрель. Еще один месяц наблюдался паритет - май. Все остальное - либо минус, либо глубокий минус...

там не враховані перекази заробітчан, а з ними грандіозний плюс в 6 ярдів уїв.


Я бы на твоем месте клекот Охри пропускал мимо ушей :D Там такая каша в голове...

Да, платежный профицит есть, но ситуативный за счет привлечения кредитов МВФ. И в июле бОльшая их часть в МВФ же и вернулась в счет оплаты старых долгов. Более того, на 2-ю половину году приходятся рекордные выплаты, так что на внешние финансовые рынки придется выходить еще не раз...

Что до переводов заробитчан - они упали даже сильнее, чем экспорт. Экспорт потерял 10%, а переводы - 25%...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6916
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
5
5
3
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:29

  zzzzzz написав: А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .


откаты в 40% и даже 50% были при овоще (при пасечнике 25-30%, а при Кучме 20-25%)
ничего странного для населения в этом нет :roll:

чем лучше овощ, пасечник и Кучма-они не лезли в карман населению с тарифами (т.е. тарифы повышали на 15-20%, а не на 40-50%, и цены на продукты были божеские(фрукты в 2020 в среднем на 70-80% дороже 2019)

Микола Янович(Кіля) выдавал регулярно идеи как наполнить бюджет (но нарід их не принял)
https://24tv.ua/ru/top5_absurdnih_idey_vid_mikoli_azarova_n1325433

Зе-команде без разницы будет госдолг 60 или 85% ввп...задача минимум продержаться 2-3 года у корыта(пока не дали **ной тряпкой )
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 1799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:31

  flyman написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу.
Так що тут нема зради.


Я ж за чужие выдумки отвечать не могу ))) За 5 месяцев отрицательное сальдо - 0,62 млрд долларов, за 7 месяцев - 2,05 млрд долларов.

Профицит наблюдался один единственный месяц - апрель. Еще один месяц наблюдался паритет - май. Все остальное - либо минус, либо глубокий минус...

там не враховані перекази заробітчан, а з ними грандіозний плюс в 6 ярдів уїв.

С такой математикой нужно считать и серый импорт. Что тогда будет с сальдо?
farm
 
Повідомлень: 510
З нами з: 03.01.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:34

  vovakwasov написав:
  Patrick написав:vovakwasov
Ви начебто нещодавно теж купили євро :) І може якраз коли був high.

уже продав (думаю, що на хаю :) )



если евро до конца недели не пробьется выше 1,181 (что было уровнем сопротивления на прошлой неделе), то значит порох в ягодицах закончился у быков...
тогда возможно флет (надо накопить порох) :roll:

если берем 1,181=дорога на 1,195
если пробьет вниз 1,154-то пойдет на свое место (в коридор 1,125-1,14)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6110
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2571 раз.
Подякували: 1799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне

Это значит, что экономика начинает восстанавливаться.
У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров.
Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2930 раз.
Подякували: 7725 раз.
 
Профіль
15
9
14
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:56

  Сибарит написав:
  zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне

Это значит, что экономика начинает восстанавливаться.
У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров.
Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.


Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.

К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6916
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 2740 раз.
 
Профіль
5
5
3
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:57

:arrow:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 03 сер, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2358
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:19

АЛЛЁ,КЕРМАНЫЧИ,СТАВЬТЕ УЖЕ ТРИДЦАТКУ
И НЕ МУЧАЙТЕ НАРОДА-НАСЕЛЕНИЯ :mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то

Платіжний баланс України за січень-квітень 2020 року зведений з профіцитом у розмірі 577 мільйонів доларів проти 283 мільйонів доларів профіциту роком раніше. Як повідомляється на сайті НБУ, профіцит поточного рахунку за цей період становить 1,77 мільярда доларів проти дефіциту поточного рахунку обсягом 242 мільйони доларів за аналогічний період минулого року. Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за 2019 рік зведений з профіцитом у розмірі 5,971 мільярда доларів, що вдвічі більше показника роком раніше, при цьому баланс зведений з профіцитом п'ятий рік поспіль.
Зведений платіжний баланс України в червні 2020 року зведено з профіцитом $978 млн, що на 18,5% менше, ніж у червні 2019 року ($1,2 млрд), такі попередні дані повідомив Національний банк України (НБУ).
Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу минулого місяця становив $773 млн, тоді як у червні минулого року дефіцит показника становив $783 млн.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5461 раз.
Подякували: 2442 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:30

  zРадио написав:
  Сибарит написав:
  zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне

Это значит, что экономика начинает восстанавливаться.
У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров.
Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.


Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.

К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...

Зображення


чи можна попросити першоджерело?
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9162
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6142614361446145>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1957, 1958, 1959
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19585 2430650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 19:29
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7113 1610251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 11:41
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109736
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron