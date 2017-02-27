flyman написав:Вчора був відосик бородача, запощений Бігором на темі КРЖН, так там за 5 місяців 2020 позитивне сальдо зовіншього балансу. Так що тут нема зради.
Я ж за чужие выдумки отвечать не могу ))) За 5 месяцев отрицательное сальдо - 0,62 млрд долларов, за 7 месяцев - 2,05 млрд долларов.
Профицит наблюдался один единственный месяц - апрель. Еще один месяц наблюдался паритет - май. Все остальное - либо минус, либо глубокий минус...
там не враховані перекази заробітчан, а з ними грандіозний плюс в 6 ярдів уїв.
Я бы на твоем месте клекот Охри пропускал мимо ушей Там такая каша в голове...
Да, платежный профицит есть, но ситуативный за счет привлечения кредитов МВФ. И в июле бОльшая их часть в МВФ же и вернулась в счет оплаты старых долгов. Более того, на 2-ю половину году приходятся рекордные выплаты, так что на внешние финансовые рынки придется выходить еще не раз...
Что до переводов заробитчан - они упали даже сильнее, чем экспорт. Экспорт потерял 10%, а переводы - 25%...
zzzzzz написав: А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .
откаты в 40% и даже 50% были при овоще (при пасечнике 25-30%, а при Кучме 20-25%) ничего странного для населения в этом нет
чем лучше овощ, пасечник и Кучма-они не лезли в карман населению с тарифами (т.е. тарифы повышали на 15-20%, а не на 40-50%, и цены на продукты были божеские(фрукты в 2020 в среднем на 70-80% дороже 2019)
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне
Это значит, что экономика начинает восстанавливаться. У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров. Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне
Это значит, что экономика начинает восстанавливаться. У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров. Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.
К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...
zРадио написав:К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то
Платіжний баланс України за січень-квітень 2020 року зведений з профіцитом у розмірі 577 мільйонів доларів проти 283 мільйонів доларів профіциту роком раніше. Як повідомляється на сайті НБУ, профіцит поточного рахунку за цей період становить 1,77 мільярда доларів проти дефіциту поточного рахунку обсягом 242 мільйони доларів за аналогічний період минулого року. Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за 2019 рік зведений з профіцитом у розмірі 5,971 мільярда доларів, що вдвічі більше показника роком раніше, при цьому баланс зведений з профіцитом п'ятий рік поспіль. Зведений платіжний баланс України в червні 2020 року зведено з профіцитом $978 млн, що на 18,5% менше, ніж у червні 2019 року ($1,2 млрд), такі попередні дані повідомив Національний банк України (НБУ). Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу минулого місяця становив $773 млн, тоді як у червні минулого року дефіцит показника становив $783 млн.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне
Это значит, что экономика начинает восстанавливаться. У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров. Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.
К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...