Додано: Пон 03 сер, 2020 18:29

zzzzzz написав: А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .

А веду я все это к тому что Зеленая партия, очень хочет дотянуться своими рученками к печатному станку, что-бы НБУ покупал ОВГЗ и за эти деньги "зеленые" начали втюхивать населению грандиозные планы, о великих стройках, и прочую лабуду, с откатами по 30-40% в свои компании .

откаты в 40% и даже 50% были при овоще (при пасечнике 25-30%, а при Кучме 20-25%)ничего странного для населения в этом нетчем лучше овощ, пасечник и Кучма-они не лезли в карман населению с тарифами (т.е. тарифы повышали на 15-20%, а не на 40-50%, и цены на продукты были божеские(фрукты в 2020 в среднем на 70-80% дороже 2019)Микола Янович(Кіля) выдавал регулярно идеи как наполнить бюджет (но нарід их не принял)Зе-команде без разницы будет госдолг 60 или 85% ввп...задача минимум продержаться 2-3 года у корыта(пока не дали **ной тряпкой )