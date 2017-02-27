zРадио написав:К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то
Платіжний баланс України за січень-квітень 2020 року зведений з профіцитом у розмірі 577 мільйонів доларів проти 283 мільйонів доларів профіциту роком раніше. Як повідомляється на сайті НБУ, профіцит поточного рахунку за цей період становить 1,77 мільярда доларів проти дефіциту поточного рахунку обсягом 242 мільйони доларів за аналогічний період минулого року. Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за 2019 рік зведений з профіцитом у розмірі 5,971 мільярда доларів, що вдвічі більше показника роком раніше, при цьому баланс зведений з профіцитом п'ятий рік поспіль. Зведений платіжний баланс України в червні 2020 року зведено з профіцитом $978 млн, що на 18,5% менше, ніж у червні 2019 року ($1,2 млрд), такі попередні дані повідомив Національний банк України (НБУ). Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу минулого місяця становив $773 млн, тоді як у червні минулого року дефіцит показника становив $783 млн.
для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне
Это значит, что экономика начинает восстанавливаться. У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров. Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.
К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...
А отток ПИИ это как? Это типа инвестиции из Украины за кордон? Или это уменьшение притока?