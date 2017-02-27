zРадио написав:К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то
Платіжний баланс України за січень-квітень 2020 року зведений з профіцитом у розмірі 577 мільйонів доларів проти 283 мільйонів доларів профіциту роком раніше. Як повідомляється на сайті НБУ, профіцит поточного рахунку за цей період становить 1,77 мільярда доларів проти дефіциту поточного рахунку обсягом 242 мільйони доларів за аналогічний період минулого року. Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України за 2019 рік зведений з профіцитом у розмірі 5,971 мільярда доларів, що вдвічі більше показника роком раніше, при цьому баланс зведений з профіцитом п'ятий рік поспіль. Зведений платіжний баланс України в червні 2020 року зведено з профіцитом $978 млн, що на 18,5% менше, ніж у червні 2019 року ($1,2 млрд), такі попередні дані повідомив Національний банк України (НБУ). Згідно з ними, профіцит поточного рахунку платіжного балансу минулого місяця становив $773 млн, тоді як у червні минулого року дефіцит показника становив $783 млн.
для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.
zРадио написав:Сальдо внешней торговли в июле продолжило ухудшаться - импорт просто таки прет на дорогой гривне
Это значит, что экономика начинает восстанавливаться. У нас всегда в кризис торговый баланс улучшается, а в благополучные годы дефицит отрастает до неприличных размеров. Не скажу, что это хорошо, но это данность. Так происходит при всех правительствах и на всех уровнях, начиная от домохозяйств. Когда нам хорошо и мы оптимистичны, мы начинаем тратить быстрее, чем зарабатываем.
Да, но при этой же модели раз в n-лет происходят глубокие девальвации. Как говорится, ни дать, ни взять - либо минус сбрасываем регулярно, либо аккумулируем до последнего с предсказуемыми последствиями.
К слову, раз уж выше затронули тему не только торгового, но и сводного баланса, то за 1-й квартал имеем рекордный отток ПИИ (в дополнение к оттоку спекулятивного капитала, статистику по которому ведет zzzzzz). В 2,8 раза превышающий отток в 2014-м. Во 2-м квартале ситуация вряд ли будет лучше - скорее есть предпосылки для ее ухудшения...
А отток ПИИ это как? Это типа инвестиции из Украины за кордон? Или это уменьшение притока?
flyman написав:для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.
Охри говорит в видео, что за 1-е полугодие, а не за 5 месяцев. Но в любом случае ни за 4 месяца, ни за 5, ни за 6 корректных данных по платежному и сводному балансу ни у кого не будет до 19-го августа, поскольку информация о внешней торговле услугами публикуется исключительно ежеквартально исключительно Госстатом. Не знаю я, откуда эту статистику высрал Охри, но доверия ни к ней, ни к его бороде у меня нет
xsh написав:А отток ПИИ это как? Это типа инвестиции из Украины за кордон? Или это уменьшение притока?
Ни первое, ни второе. Отток ПИИ - это выход иностранных инвесторов из акционерного капитала местного бизнеса (либо же из уставного фонда в рамках своего участия в нем, если речь о неакционерной форме собственности).
Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте! І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був. Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді? Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9. Нічого страшного, як бачите, але...