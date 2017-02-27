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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6143614461456146

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 232
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
116
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04

  zРадио написав:
  flyman написав:для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.


Охри говорит в видео, что за 1-е полугодие, а не за 5 месяцев. Но в любом случае ни за 4 месяца, ни за 5, ни за 6 корректных данных по платежному и сводному балансу ни у кого не будет до 19-го августа, поскольку информация о внешней торговле услугами публикуется исключительно ежеквартально исключительно Госстатом. Не знаю я, откуда эту статистику высрал Охри, но доверия ни к ней, ни к его бороде у меня нет :mrgreen:

Если у Охри все верно, то весь пир за счет гастарбайтеров, у него это 7,6 миллиарда долларов поступлений.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что до переводов заробитчан - они упали даже сильнее, чем экспорт. Экспорт потерял 10%, а переводы - 25%..

Зрадіва навкруги шукає зраду і сипле цифрами з ольгінських методичок:

По данным НБУ, за первое полугодие 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% — до $5,6 млрд. Если смотреть на статистику за май 2019 года, то заробитчанам удалось выйти на ежемесячную сумму переводов более $1 млрд, но сохранилась такая тенденция только до конца прошлого года. В 2020 году более $1 млрд не было переведено ни в один из месяцев.
В январе 2020 года в Украину пришло $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $856 млн соответственно.
За последних 6 месяцев через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд (40,2% от общей суммы переводов), через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%) и через международные платежные системы — $1,19 млрд (22,1%).
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%)

Цікаво як вони це рахували.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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  #<1 ... 6143614461456146
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