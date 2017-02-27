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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04
zРадио написав: flyman написав:
для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.
Охри говорит в видео, что за 1-е полугодие, а не за 5 месяцев. Но в любом случае ни за 4 месяца, ни за 5, ни за 6 корректных данных по платежному и сводному балансу ни у кого не будет до 19-го августа, поскольку информация о внешней торговле услугами публикуется исключительно ежеквартально исключительно Госстатом. Не знаю я, откуда эту статистику высрал Охри, но доверия ни к ней, ни к его бороде у меня нет
Если у Охри все верно, то весь пир за счет гастарбайтеров, у него это 7,6 миллиарда долларов поступлений.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 21:12
zРадио написав:
Что до переводов заробитчан - они упали даже сильнее, чем экспорт. Экспорт потерял 10%, а переводы - 25%
..
Зрадіва навкруги шукає зраду і сипле цифрами з ольгінських методичок:
По данным НБУ, за первое полугодие 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8%
— до $5,6 млрд. Если смотреть на статистику за май 2019 года, то заробитчанам удалось выйти на ежемесячную сумму переводов более $1 млрд, но сохранилась такая тенденция только до конца прошлого года. В 2020 году более $1 млрд не было переведено ни в один из месяцев.
В январе 2020 года в Украину пришло $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $856 млн соответственно.
За последних 6 месяцев через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд (40,2% от общей суммы переводов), через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%) и через международные платежные системы — $1,19 млрд (22,1%).
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 03 сер, 2020 21:18
Василь-Рівне написав:
через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%)
Цікаво як вони це рахували.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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