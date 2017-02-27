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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6144614561466147>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 233
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
117
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:04

  zРадио написав:
  flyman написав:для зрадіо, сальдо з профіцитом з 5 місяців 2020 6,661 ярда ує.


Охри говорит в видео, что за 1-е полугодие, а не за 5 месяцев. Но в любом случае ни за 4 месяца, ни за 5, ни за 6 корректных данных по платежному и сводному балансу ни у кого не будет до 19-го августа, поскольку информация о внешней торговле услугами публикуется исключительно ежеквартально исключительно Госстатом. Не знаю я, откуда эту статистику высрал Охри, но доверия ни к ней, ни к его бороде у меня нет :mrgreen:

Если у Охри все верно, то весь пир за счет гастарбайтеров, у него это 7,6 миллиарда долларов поступлений.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что до переводов заробитчан - они упали даже сильнее, чем экспорт. Экспорт потерял 10%, а переводы - 25%..

Зрадіва навкруги шукає зраду і сипле галіматьєю зрадоцифр з ольгінських методичок:

По данным НБУ, за первое полугодие 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% — до $5,6 млрд. Если смотреть на статистику за май 2019 года, то заробитчанам удалось выйти на ежемесячную сумму переводов более $1 млрд, но сохранилась такая тенденция только до конца прошлого года. В 2020 году более $1 млрд не было переведено ни в один из месяцев.
В январе 2020 года в Украину пришло $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $856 млн соответственно.
За последних 6 месяцев через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд (40,2% от общей суммы переводов), через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%) и через международные платежные системы — $1,19 млрд (22,1%).
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 03 сер, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%)

Цікаво як вони це рахували.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:21

  Василь-Рівне написав: Зрадіва навкруги шукає зраду і сипле цифрами з ольгінських методичок:

По данным НБУ, за первое полугодие 2020 года объем частных денежных переводов в Украину сократился на 3,8% — до $5,6 млрд. Если смотреть на статистику за май 2019 года, то заробитчанам удалось выйти на ежемесячную сумму переводов более $1 млрд, но сохранилась такая тенденция только до конца прошлого года. В 2020 году более $1 млрд не было переведено ни в один из месяцев.
В январе 2020 года в Украину пришло $991 млн, в феврале – $994 млн, в марте – $925 млн, в апреле – $794 млн, в мае – $805 млн и в июне – $856 млн соответственно.
За последних 6 месяцев через корреспондентские счета в Украину перевели $2,16 млрд (40,2% от общей суммы переводов), через неформальные каналы – $2,02 млрд (37,6%) и через международные платежные системы — $1,19 млрд (22,1%).


Патриотизм - последнее прибежище негодяя (с) Так и Вася решил разыграть патриотическую карту на валютной ветке, намекая, что существует некая альтернативная ольгинская макростатистика по Украине (рука-лицо) :oops:

Не пытайся, пож-ста, спрятаться за полугодием - кризис в Европе с марта-апреля, а не января! Поэтому валютным поступлениям начала года неоткуда быть меньшими, чем по докризисному тренду!

Вот смотри в динамике. Может так будет понятней:

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вот смотри в динамике. Может так будет понятней:

  zРадио написав:ризис в Европе с марта-апреля, а не января!

Скажи своїм ольгінським майорам, що їм терміново потрібно пройти курс математики за 5-й клас і не писати ахінею в своїх методичках. А ти вже порахував чи є там мінус 25% на цьому графіку чи просто продалдонив ольгінську методичку? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 03 сер, 2020 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:44

  Амвросий написав:
  juristkostya написав:как человек, работавший на руководящей должности в коммунальном хозяйстве, я мог бы много вам рассказать о тарифообразовании монополистов и том, каким огромным прорывом является нынешняя модель продажи газа


Так Вы работали в сфере коррупции... Или и сейчас госбюджет пилите? Это многое объясняет, из того что Вы пишете

Та да, брєд костя пише знатний! То писав шо на заправках працював і цілий рік ГБО розхвалював, тут вже десь в комунхозі юристом підпрацьовував... Якщо б був би при корупції, то тут би не ошивався, а гроші з форсом витрачав би! А так сидить десь на зарплаті бумажки перекладає!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 21:53

  oleg49 написав:Все думаю о таком факторе как продажа земли. Однозначно, продажа земли повлияет на укрепление гривны. Но вот на сколько непонятно. Я даже не исключаю, что это может стать причиной ревальвации.
Есть мнения?
ПС. Увы, далек от земли и нюансов будущей продажи земли не знаю.

Єсть... Ніякої продажі землі немає! І в планах не передбачено! Вже вся земля має власників! Так що на це не зважайте!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:10

  Qwerty написав:Вже вся земля має власників! Так що на це не зважайте!
1 Приблизно 10 млн га які є у власності як паї - приносять власникам по 3000-5000 грн/га в рік
Не думаю що це у випадку росту вартості землі вище 70 000 грн/га і відсутності бажання в тих хто цю землю орендує підвищити річні платежі+бажання Держави ввести податок в 4000-6000 грн з га в рік - створить у мови по яким первинні власники не захочуть цю землю продати
2 Є ще приблизно 10 млн га землі в комунальній власності (мається на увазі сільгосп призначення)
3 Є ще приблизно 20 млн га землі під лісами/ріками/озерами/горами і так далі

Так що рішення про продаж землі вплине на курс.
Якщо допустять іноземців - долар впаде (20 млн га*5000 доларів/га=100 млрд доларів)
Якщо іноземців не допустять -відкриття ринку не дуже то вже й вплине на курс.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:23

  budivelnik написав:1 Приблизно 10 млн га які є у власності як паї - приносять власникам по 3000-5000 грн/га в рік
Не думаю що це у випадку росту вартості землі вище 70 000 грн/га і відсутності бажання в тих хто цю землю орендує підвищити річні платежі+бажання Держави ввести податок в 4000-6000 грн з га в рік - створить у мови по яким первинні власники не захочуть цю землю продати
2 Є ще приблизно 10 млн га землі в комунальній власності (мається на увазі сільгосп призначення)
3 Є ще приблизно 20 млн га землі під лісами/ріками/озерами/горами і так далі

Так що рішення про продаж землі вплине на курс.
Якщо допустять іноземців - долар впаде (20 млн га*5000 доларів/га=100 млрд доларів)
Якщо іноземців не допустять -відкриття ринку не дуже то вже й вплине на курс.


А причем тут леса-горы-озера? Не слышал ничего даже на уровне законодательной инициативы о возможности их продажи. Нераспаеванной с/х земли около 12 млн га (все остальное будет предметом рыночных отношений только если текущие арендаторы захотят переоформить земли себе в собственность, в чем я сильно не уверен). Продавцов "новых" 12 млн будет государство, у которого сроду никто ничего дорого не покупал...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Ніякої продажі землі немає! І в планах не передбачено! Вже вся земля має власників! Так що на це не зважайте!

Трактористу-експерту невтямки засвоїти таку інформацію :
зараз в Україні близько 41,3 млн га земель сільськогосподарського призначення. З них у власності держави – 7,46 млн, у приватній власності – 33,14 млн га. При цьому 3,7 млн га приватних земель – це ділянки для ведення особистого господарства.
Ще 25,7 млн га – пайові землі, передані колишнім працівникам колгоспів і частині працівників соцсфери. Саме на них поширювався мораторій.Опитування, яке у 2017 році проводив Інститут аграрної економіки, показало, що серед власників земельних паїв хочуть продати його близько 10%, дкмаю на даний час ця цифра зросте мінімум удвічі.
Тобто на ринок може вийти як мінімум 10 млн га при мінімальній ціні 1500$ за га. Тобто мінімум 15 млрд доларів може зайти на ринок в другій половині 2021 року, тобто це значна сума і вплив її на курс буде колосальним.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 03 сер, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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