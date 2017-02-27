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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:29
SILVER_UA написав: Mazay256 написав:komant733
Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.
раньше не было надорванных или у тебя все время один и тот кассир во всех обменках сидит ?
Нє, раньше касір головою не махала... Погана прикмета для валюти!
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