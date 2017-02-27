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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6144614561466147

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 233
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
117
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:29

  SILVER_UA написав:
  Mazay256 написав:komant733

Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.

раньше не было надорванных или у тебя все время один и тот кассир во всех обменках сидит ?

Нє, раньше касір головою не махала... Погана прикмета для валюти!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:50

Гривонька сьогодні фаярнула, а русрябчик пішов в обратку

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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:11

  Zebra написав:
  Qwerty написав:На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.

Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.

Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.[/quote]
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі!
Qwerty
 
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