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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:29
SILVER_UA написав: Mazay256 написав:komant733
Вчера в обменник сдавал пару соток евро, одна оказалась надорвана, не увидел. Кассир показала мне надрыв, покачала головой и... взяла ). Раньше такого не помню.
раньше не было надорванных или у тебя все время один и тот кассир во всех обменках сидит ?
Нє, раньше касір головою не махала... Погана прикмета для валюти!
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Додано: Пон 03 сер, 2020 23:11
Zebra написав: Qwerty написав:
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.[/quote]
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі!
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Додано: Вів 04 сер, 2020 08:08
Qwerty написав: Zebra написав: Qwerty написав:
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі![/quote]
Все меняет тренд.
Востаннє редагувалось goldfinger
в Вів 04 сер, 2020 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 09:29
Qwerty написав: Zebra написав: Qwerty написав:
На фунт посмотрите, на золото...
Судя по графику, золото хаи обновило а по волнам, объёмам и пр., возможно - рухнет.
В смысле - бакс в мире - усилится может, в ближайшие дни.
Золото - 1973,65.... Історичний рекорд і свято для тих, хто вклався на низах і сьогодні вирішує зафіксити прибуток! Прибуток досить значний в ВКВ.
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі![/quote]
а что за денть такой что будем штурмовать 2000 именно сегодня а не через неделю?
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