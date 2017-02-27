Нє, раньше касір головою не махала... Погана прикмета для валюти!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:29
Нє, раньше касір головою не махала... Погана прикмета для валюти!
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:50
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 сер, 2020 23:11
Золото не змінить тренд, це для нього не типово. Зростання, або падіння рудого, відбувається роками. Отже $2000 і піде далі.[/quote]
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі!
Додано: Вів 04 сер, 2020 08:08
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі![/quote]
Все меняет тренд.
Востаннє редагувалось goldfinger в Вів 04 сер, 2020 08:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:29
Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі![/quote]
а что за денть такой что будем штурмовать 2000 именно сегодня а не через неделю?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:48
9-40:
Харьков 27.83 - 27.88, наблюдается курсовое разнообразие. Диапазон цен наличного доллара: 27.80..27.83 - 27.88..27.90 (ПОВ, опт).
Сумы 27.70 - 27.85
Полтава 27.80 - 27.88
Вчера утром: Харьков 27.66 - 27.69, Сумы 27.60 - 27.75, Полтава 27.58 - 27.69
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:51
Середньомісячна-зважена
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра , як то публікує НБУ ось тут -
Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
Оберти в липні, кожного попереднього року, після червня росли. Курс в цьому році, як і в 2018 сбільшився. В 2019 навпаки падав. Підскок курсу в середині місяця підняв оберти, хоча в кінці місяця середньодобові оберти знову впали нижче середньорічної величини.
Я не зовсім розумію що робиться на валютному ринку зараз. Чомусь дні в які НБУ купував доляр, офіційний курс виростав! Навіщо то треба було робити? Хоча, на прикінці торгів валюта і дешевшала.
І ще одно в око впало! Коли нерезиденти продають гривньові ОВДП, гарантовано зʼявляється на міжбанку СітіБанк, що дає додатковий попит на валюту і вона підростає.
Ну, і бесперечно, хто в червні купував дешевше, а продавав дорожче 27,373813 грн./дол. мав якусь вигоду по місяцю!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:57
Всем Доброе Утро! Уважаемый Патрик , не могу с телефона полностью выразить благодарность Вам , Одессе , Долярчику, Извините кого не вспомнил !Без Вас как без рук. Всем огромные плюсы! Забыл дома комп ,с телефона одно мучение общаться.
Додано: Вів 04 сер, 2020 09:58
Интересно про меры стимулирования в США.
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:16
Межбанк открылся 27,85 / 27,88
Это на 1-2 копейки выше закрытия вчера.
Подходим к уровню 28, интересно, будет ли НБУ держать уровень.
Кстати топливо подвезли, вчера нерезы продали гривневых ОВГЗ на 619 млн.грн.Днем ранее продажи составили 468 млн.грн.
Таким образом за 2 дня было продано более 1 млрд
Живите своим умом!
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