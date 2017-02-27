холява написав:Всем Доброе Утро! Уважаемый Патрик , не могу с телефона полностью выразить благодарность Вам , Одессе , Долярчику, Извините кого не вспомнил !Без Вас как без рук. Всем огромные плюсы! Забыл дома комп ,с телефона одно мучение общаться.
холява, спасибо! не в плюсиках счастье.. Ну я скромный человек, есть время пишу. И думаю было бы здорово, если бы форумчане чаще о курсах в разных городах писали. Интересно.. и складывается хорошая картина. Интересен курс Реалиста из Ивано-Франковска, Витя из Черновцов раньше много писал, куда-то пропал. В Днепре, я так уже понял оптовый курс он-лайн не просто узнать, только по телефону. Курс в Киеве выкладывал Electron, сомилитарк часто пишет.. Также выкладывали курсы в Николаеве и Северодонецке.
Всем тоже спасибо.
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 04 сер, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
п. с. А в мальовничому, чарівному, неперевершеному місті Лева, курси доляра малюють такі 68/78
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!