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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6146614761486149>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 235
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
118
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:23

  холява написав:Всем Доброе Утро! Уважаемый Патрик , не могу с телефона полностью выразить благодарность Вам , Одессе , Долярчику, Извините кого не вспомнил !Без Вас как без рук. Всем огромные плюсы! Забыл дома комп ,с телефона одно мучение общаться.

холява, спасибо! не в плюсиках счастье..
Ну я скромный человек, есть время пишу. И думаю было бы здорово, если бы форумчане чаще о курсах в разных городах писали. Интересно.. и складывается хорошая картина.
Интересен курс Реалиста из Ивано-Франковска, Витя из Черновцов раньше много писал, куда-то пропал. В Днепре, я так уже понял оптовый курс он-лайн не просто узнать, только по телефону. Курс в Киеве выкладывал Electron, сомилитарк часто пишет..
Также выкладывали курсы в Николаеве и Северодонецке.

Всем тоже спасибо.
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 04 сер, 2020 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Таким образом за 2 дня было продано более 1 млрд


чи можна апроксимувати а-ля продаж нерезами ОВДП на +-1ММ => +15 коп гривні?..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:27

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Таким образом за 2 дня было продано более 1 млрд


чи можна апроксимувати а-ля продаж нерезами ОВДП на +-1ММ => +15 коп гривні?..

Нет четкой зависимости. И это хорошо, значит есть полноценных рынок где много игроков.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:32

Ближайшая крупная выплата правительства по своим бумагам приходится на эту среду, 5 августа - сразу 17,1 млрд грн:

15,8 млрд грн - погашение ОВГЗ;
1,3 млрд грн - выплата купона (процентов) по ОВГЗ.

Еще Кабмин будет в этом месяце платить по кредиту МВФ, но суммы не самые огромные, и в долларе - скорее всего, пойдут из золотовалютные резервов Нацбанка:

4 августа - 99 млн SDR (специальные права заимствования - денежная единица МВФ) = $139 млн;
14 августа - 296 млн SDR = $414 млн (при сохранении текущего курса).

:|
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:34

Евро упорно лезет сегодня к 1.18:
1.1796 :roll:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:39

Patrick
___Купівля / продаж___ : 27.67 / 27.80
32.28 / 32.50 RUR : 0.366/ 0.373
PLN : 7.24 / 7.3
Чернівці
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:40

Гарного дня!

п. с.
А в мальовничому, чарівному, неперевершеному місті Лева, курси доляра малюють такі 68/78
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:46

  витя написав:Patrick
___Купівля / продаж___ : 27.67 / 27.80
32.28 / 32.50 RUR : 0.366/ 0.373
PLN : 7.24 / 7.3
Чернівці

Харьков, немножко вниз: 27.80 - 27.85
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:50

Patrick
Івано-Франківськ

27.60-27.78
32.30-32.50
http://bestobmin.com.ua/
https://exchange.if.ua/
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Киев :-)
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