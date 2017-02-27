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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6147614861496150>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:03

  zzzzzz написав:Интересно про меры стимулирования в США.


https://univer.ua/tpost/2g0m4r8dg1-obzo ... uSUWQfWvTs


вроде умный человек а кидаешь ссылки на кидал и обнальщиков
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:09

Есть новости с Межбанка, НБУ вышел ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:29

  zzzzzz написав:Есть новости с Межбанка, НБУ вышел ?

А зачем? Вроде и роста нету.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:37

  Василь-Рівне написав:Ще 25,7 млн га – пайові землі, передані колишнім працівникам колгоспів і частині працівників соцсфери. Саме на них поширювався мораторій.Опитування, яке у 2017 році проводив Інститут аграрної економіки, показало, що серед власників земельних паїв хочуть продати його близько 10%, дкмаю на даний час ця цифра зросте мінімум удвічі.


Только что прошуршал по родным краям в Полтавской области с задачей купить у паевиков с оформлением в единый массив 100+ га. Не получается. Не продают. Те кто хотел продать, уже продали раньше. Говорят, что реально заниматься участками только до 20 га. И то надо хорошо поискать. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:57

  Qwerty написав:Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі!


Уточню: это стоимость манипуляторов золотом на бумаге.
В реале в Америке сегодня у торговцев стоимость продажи 1 унции физического американского золота такая:
- при отплате наличными $2,110.14;
- при оплате биткоином $2,131.18;
- при оплате кредитной карточкой $2,194.55.
Если покупать иностранное золото типа крюггеранды, панды или мапллифы, то можно купить долларов на 40 дешевле.
Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.
Дорого, но можно и нужно покупать.
Сохраните заработанное и обогатитесь.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08

27.75-27.80/27.85-27.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:10

  zzzzzz написав:Есть новости с Межбанка, НБУ вышел ?


Нет, желающих продать хватает и без Нацбанка. Вот если пойдем выше 27,90 на продаже, тогда возможны варианты. Но пока рынок толчется на 27,83-27,84.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс чуть-чуть рухається 70/77(78-80)
Хоч крокодил не ловиться і не росте кокос :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.08.2020.......................27,8269
Доллар прибавил 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внесло увеличение объемов суточных сертификатов. Помогало в этом деле и казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению ликвидности только инкассация.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 385 до 324 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций также уменьшились, спрос и предложение были почти сбалансированы с легким преимуществом спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.


Платина на історичних мінімумах
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greenozon
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