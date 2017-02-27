Василь-Рівне написав:Ще 25,7 млн га – пайові землі, передані колишнім працівникам колгоспів і частині працівників соцсфери. Саме на них поширювався мораторій.Опитування, яке у 2017 році проводив Інститут аграрної економіки, показало, що серед власників земельних паїв хочуть продати його близько 10%, дкмаю на даний час ця цифра зросте мінімум удвічі.
Только что прошуршал по родным краям в Полтавской области с задачей купить у паевиков с оформлением в единый массив 100+ га. Не получается. Не продают. Те кто хотел продать, уже продали раньше. Говорят, что реально заниматься участками только до 20 га. И то надо хорошо поискать.
Qwerty написав:Станом на зараз 1981,45... Думаю, що завтра будемо штурмувати 2000, ну а там вже і пора йти далі!
Уточню: это стоимость манипуляторов золотом на бумаге. В реале в Америке сегодня у торговцев стоимость продажи 1 унции физического американского золота такая: - при отплате наличными $2,110.14; - при оплате биткоином $2,131.18; - при оплате кредитной карточкой $2,194.55. Если покупать иностранное золото типа крюггеранды, панды или мапллифы, то можно купить долларов на 40 дешевле. Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35. Дорого, но можно и нужно покупать. Сохраните заработанное и обогатитесь.
Курс чуть-чуть рухається 70/77(78-80) Хоч крокодил не ловиться і не росте кокос
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.08.2020.......................27,8269 Доллар прибавил 9 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внесло увеличение объемов суточных сертификатов. Помогало в этом деле и казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению ликвидности только инкассация.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 385 до 324 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций также уменьшились, спрос и предложение были почти сбалансированы с легким преимуществом спроса.