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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6146614761486149

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08

27.75-27.80/27.85-27.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:10

  zzzzzz написав:Есть новости с Межбанка, НБУ вышел ?


Нет, желающих продать хватает и без Нацбанка. Вот если пойдем выше 27,90 на продаже, тогда возможны варианты. Но пока рынок толчется на 27,83-27,84.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс чуть-чуть рухається 70/77(78-80)
Хоч крокодил не ловиться і не росте кокос :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.08.2020.......................27,8269
Доллар прибавил 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внесло увеличение объемов суточных сертификатов. Помогало в этом деле и казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению ликвидности только инкассация.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 385 до 324 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций также уменьшились, спрос и предложение были почти сбалансированы с легким преимуществом спроса.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.


Платина на історичних мінімумах
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:37

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0154(0,0791). ВПАЛИ. Йшло додолу по 1,54 копійки за добу. Це більше ніж в пʼять разів меньше ніж росло тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0084(+ 0,0139). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,84 копійки за добу. Це в 1,65 рази повільніше. Потяг собі йде на Богодухів. Ще й пригальмовує.

Повні оберти МБ за тиждень 1407,9584(2139,7825) млн. долярів. Добряче впали. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче сіли і склали 281,59(427,96) млн.дол. і вони були меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 360,98 (363,85) млн. грн., які теж впали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,8269(27,6664) грн./доляр. Підросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,1971(26,1553) грн./дол. І це на 1,63(1,51) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 6,22(5,78) відсотка. Підросли.

Доляр по року перекуплено на 1,63 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,6995(27,7294) грн./$. ПРИПАЛИ.

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,6995 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:01

  greenozon написав:
  Libo написав:Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.


Платина на історичних мінімумах


Просто платина имеет очень широкое промышленное применение и от нее начали резко отказываться, когда она сильно подорожала.
В ювелирке останется. В платине нет негативной памяти, как в золоте. Обеспечивает связь хозяина с космосом. Недаром она наиболее подходит для космической техники. Омолаживет организм. Стимулирует репродуктивную функцию женщин и мужчин. Несет людям добро и мудрость, озарение души и просветление ума.
Она способна увеличить во сто крат всё то позитивное, что есть в человеке, а отрицательное нейтрализовать. Обостряет интуицию, указывает своему хозяину правильный путь и защищает от негативных внешних влияний, разрушающих его энергетическую оболочку.
В моем перстне на фарт есть вставочка из платины. Купил у старого жида, который знал многие тайны жизни. С тех пор мне неслыханно поперло.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20

  Libo написав:...вставочка из платины. Купил у старого жида. С тех пор мне неслыханно поперло.

Подарил мне старый жид
Вставочку из платины.
И теперь мне так фартит!
Сто пудов в меня летит.
Серебра и златины.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:49

Общие доходы госбюджета в июле составили 68,9 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем в июле 2019-го. Зато план перевыполнили, нарисовав его себе на уровне 63,8 млрд грн, что на 17,5% ниже факта июля 2019-го :mrgreen: Какие они у нас все-таки молодцы!

Зображення

PS: отдельно налоговые и таможенные поступления составили 55,3 млрд, что на 16,8% ниже, чем в июле прошлого года. Вот она - реальная экономическая органика...
zРадио
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