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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:08
27.75-27.80/27.85-27.88
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:10
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.08.2020.......................27,8269
Доллар прибавил 9 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах сократились. Основную лепту в это сокращение внесло увеличение объемов суточных сертификатов. Помогало в этом деле и казначейство. Слабо сопротивлялась сокращению ликвидности только инкассация.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 385 до 324 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций также уменьшились, спрос и предложение были почти сбалансированы с легким преимуществом спроса.
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Платина на історичних мінімумах
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 сер, 2020 12:37
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0154(0,0791). ВПАЛИ. Йшло додолу по 1,54 копійки за добу. Це більше ніж в пʼять разів меньше ніж росло тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0084(+ 0,0139). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,84 копійки за добу. Це в 1,65 рази повільніше. Потяг собі йде на Богодухів. Ще й пригальмовує.
Повні оберти МБ за тиждень 1407,9584(2139,7825) млн. долярів. Добряче впали. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче сіли і склали 281,59(427,96) млн.дол. і вони були меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 360,98 (363,85) млн. грн., які теж впали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,8269(27,6664) грн./доляр. Підросли! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,1971(26,1553) грн./дол. І це на 1,63(1,51) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 6,22(5,78) відсотка. Підросли.
Доляр по року перекуплено на 1,63 гривні!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,6995(27,7294) грн./$. ПРИПАЛИ.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,6995 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:01
Просто платина имеет очень широкое промышленное применение и от нее начали резко отказываться, когда она сильно подорожала.
В ювелирке останется. В платине нет негативной памяти, как в золоте. Обеспечивает связь хозяина с космосом. Недаром она наиболее подходит для космической техники. Омолаживет организм. Стимулирует репродуктивную функцию женщин и мужчин. Несет людям добро и мудрость, озарение души и просветление ума.
Она способна увеличить во сто крат всё то позитивное, что есть в человеке, а отрицательное нейтрализовать. Обостряет интуицию, указывает своему хозяину правильный путь и защищает от негативных внешних влияний, разрушающих его энергетическую оболочку.
В моем перстне на фарт есть вставочка из платины. Купил у старого жида, который знал многие тайны жизни. С тех пор мне неслыханно поперло.
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:20
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:49
Общие доходы госбюджета в июле составили 68,9 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем в июле 2019-го. Зато план перевыполнили, нарисовав его себе на уровне 63,8 млрд грн, что на 17,5% ниже факта июля 2019-го Какие они у нас все-таки молодцы!
PS: отдельно налоговые и таможенные поступления составили 55,3 млрд, что на 16,8% ниже, чем в июле прошлого года. Вот она - реальная экономическая органика...
Додано: Вів 04 сер, 2020 14:48
Звернули увагу, як євро ковбасить не по дитячому?
В наших теперішніх умовах - ще один раз бюджет не переглядають...- і то радість
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