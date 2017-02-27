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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6147614861496150

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Общие доходы госбюджета в июле составили 68,9 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем в июле 2019-го

  zРадио написав:что на 17,5% ниже факта июля 2019-го :mrgreen:

А твої ольгінські майори в методичці забули дописати, що це притаманно всьому світові, в тому числі і країні-агресору звідки ти отримуєш оці лайнописулькі, завдяки коронокризі, ні ? Але ти скалиш зуби, бо в Україні економічні труднощі, тобі весело, бо ніщо так не тішить вату як любі проблеми в Україні, навіть свої - лапотні відступають на другий план, вірно? :evil:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17

  Libo написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.


Платина на історичних мінімумах


Просто платина имеет очень широкое промышленное применение и от нее начали резко отказываться, когда она сильно подорожала.
В ювелирке останется. В платине нет негативной памяти, как в золоте. Обеспечивает связь хозяина с космосом. Недаром она наиболее подходит для космической техники. Омолаживет организм. Стимулирует репродуктивную функцию женщин и мужчин. Несет людям добро и мудрость, озарение души и просветление ума.
Она способна увеличить во сто крат всё то позитивное, что есть в человеке, а отрицательное нейтрализовать. Обостряет интуицию, указывает своему хозяину правильный путь и защищает от негативных внешних влияний, разрушающих его энергетическую оболочку.
В моем перстне на фарт есть вставочка из платины. Купил у старого жида, который знал многие тайны жизни. С тех пор мне неслыханно поперло.
8) 8) 8)
Привет. В Дубаи Молл купил платиновое кольцо ... так и не научился носить эти кольца .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:35

  Василь-Рівне написав:
  zРадио написав:Общие доходы госбюджета в июле составили 68,9 млрд грн, что на 10,2% меньше, чем в июле 2019-го

  zРадио написав:что на 17,5% ниже факта июля 2019-го :mrgreen:

А твої ольгінські майори в методичці забули дописати, що це притаманно всьому світові, в тому числі і країні-агресору звідки ти отримуєш оці лайнописулькі, завдяки коронокризі, ні ? Але ти скалиш зуби, бо в Україні економічні труднощі, тобі весело, бо ніщо так не тішить вату як любі проблеми в Україні, навіть свої - лапотні відступають на другий план, вірно? :evil:


Модераторы, еще раз прошу вас обратить внимание на провокатора, второй день загаживающего ветку политиканством и лже-патриотизмом!
zРадио
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  #<1 ... 6147614861496150
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