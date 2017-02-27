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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6148614961506151>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:17

  Libo написав:
  greenozon написав:
  Libo написав:Самое-самое дешевое серебро сейчас можно найти по $28-29, а Engelhard продает свое уже по $35.


Платина на історичних мінімумах


Просто платина имеет очень широкое промышленное применение и от нее начали резко отказываться, когда она сильно подорожала.
В ювелирке останется. В платине нет негативной памяти, как в золоте. Обеспечивает связь хозяина с космосом. Недаром она наиболее подходит для космической техники. Омолаживет организм. Стимулирует репродуктивную функцию женщин и мужчин. Несет людям добро и мудрость, озарение души и просветление ума.
Она способна увеличить во сто крат всё то позитивное, что есть в человеке, а отрицательное нейтрализовать. Обостряет интуицию, указывает своему хозяину правильный путь и защищает от негативных внешних влияний, разрушающих его энергетическую оболочку.
В моем перстне на фарт есть вставочка из платины. Купил у старого жида, который знал многие тайны жизни. С тех пор мне неслыханно поперло.
8) 8) 8)
Привет. В Дубаи Молл купил платиновое кольцо ... так и не научился носить эти кольца .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:44

зРадіо, тобі вже декілька людей вказали, що твої вмсновки не вірні, і тендеційні,
так як в США і Європі РФ провал по ВВП іще більший, чим в Україні,
а з іншого боку, із врахування переказів від заробітчан зовнішнє сальдо позитивне, більше 6.6 млрд. долларів США.

А ти нагнітаєш зраду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:47

zРадио
Пиши об'єктивну інформацію, а не займайся перекручуванням та фальсифікацією фактів аби висвітлити Україну лише в негативному плані
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:51

  flyman написав:зРадіо, тобі вже декілька людей вказали, що твої вмсновки не вірні, і тендеційні,
так як в США і Європі РФ провал по ВВП іще більший, чим в Україні,
а з іншого боку, із врахування переказів від заробітчан зовнішнє сальдо позитивне, більше 6.6 млрд. долларів США.

А ти нагнітаєш зраду.


О провале экономик США и Европы я говорю здесь и больше тебя, и больше Василия, и больше многих других. Я не проявляю избирательность, а даю сюда существенные новости в контексте темы ветки.

Данные, которые ты критикуешь, взяты с сайта Госказначества - просто принтскрином. Если они негативные, то мы их должны прятать и не обсуждать? Что это изменит? :roll:

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 67732.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 15:57

  Василь-Рівне написав:zРадио
Пиши об'єктивну інформацію, а не займайся перекручуванням та фальсифікацією фактів аби висвітлити Україну лише в негативному плані


Я не произвожу новости - если тебе не нравится экономическая динамика, это не ко мне, а к бездействующему Кабмину и НБУ! А об объективных факторах кризиса я на 3 месяца раньше тебя начал говорить, так что не нужно здесь раскрывать секретов Полишинеля о том, что управляемо, а что - воля случая...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................04.08.2020............05.08.2020
дата розрахунку...............03.08.2020.............04.08.2020
Євро..................................32,5169..................32,7234
Долар США.......................27,7365..................27,8225
После полудня гривна отыграла менее половины копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.
Видимое отсутствие азарта при предполуденном росте оказалось не случайным. Уже к 13-50 проявился явный перевес предложения и котировки стали уверенно снижаться почти без пауз. И это несмотря на то, что после 12 доллар в мире пошел в рост. К 15-20 успели опуститься на 10 копеек. Снижение происходило уже почти без оборотов.
Официальный курс встретили котировками 27.7300 - 27.7500. За день опустились на 12 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия. Перед самым окончанием сессии обогнали и евро.
Перед временем фиксации официального курса, вроде, остановились. Если снижение продолжится, не исключено, что регулятору придется ловить Рыжика поздней интервенцией.

Этот день в истории:
2019 - 25.5377 (+19) +229
2018 - 27.0927 (+8) +73

2017 - 25.8429 (-2)
2016 - 24.8091 (-1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я не произвожу новости
  zРадио написав:это не ко мне

Ти просто береш цифри зі стелі і їх фальсифікуєш щоб розігнати зраду в надії, що абсолютній більшості форумчан немає часу перевіряти їх достовірність, як от в цьому повідомленні : viewtopic.php?p=5028646#p5028646
Це одне з 10-и правил гебельса на яких до цих пір працює пропаганда з запоребріка, дати 10% правди щоб люди повірили і перестали перевіряти реальність інформації, а решту 90% можна гнати дискредитуючу чорнушну українофобську маячню, чим ти тут постійно і займаєшся. Так би мовити формуєш негативний всепропальський фон витрачаючи на це купу часу і сил цілого колективу кураторів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:23

16-10:
Думал сегодня будет спокойный день и курс снизится только на несколько копеек, но как видим курс доллара снизился на межбанке и потянул за собой наличку.

Харьков 27.75 - 27.77 (утром 27.83 - 27.88)

Скорее всего еще многие ПОВ не успели сменить свои ценники (уже есть один "далекий" бид 27.65), предположу что к вечеру курс покупки американской валюты еще снизится. Диапазон цен: 27.70..27.75 - 27.77..27.80 (ПОВ, опт).

Сумы 27.65 - 27.80 (27.70 - 27.85)
Полтава 27.67 - 27.78 (27.80 - 27.88)

Всем коллегам спасибо за курсы :)
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 04 сер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:26

  Василь-Рівне написав: Ти просто береш цифри зі стелі і їх фальсифікуєш щоб розігнати зраду в надії, що абсолютній більшості форумчан немає часу їх перевіряти, як от в цьому повідомленні : viewtopic.php?p=5028646#p5028646


Все цифры, которые я привожу, подкреплены источниками - либо в виде ссылок, либо в виде принтскринов понятных и публичных источников.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:и вчера я тебя посадил в лужу, еще раз доказав

Ти мене чи я тебе? Де там 25% зниження переказів від заробітчан? От всім тут порахуй і покажи. І я тобі надав офіційну інформацію, а не ноунейм графікі намальовані в ольгіно.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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