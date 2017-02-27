Додано: Вів 04 сер, 2020 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................04.08.2020............05.08.2020

дата розрахунку...............03.08.2020.............04.08.2020

Євро..................................32,5169..................32,7234

Долар США.......................27,7365..................27,8225

После полудня гривна отыграла менее половины копейки.

Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, принялись отрабатывать начавшееся вчера вечером падение доллара в мире. Сузили спред до рабочих 2 копеек и опустились на 3 копейки. Чуть позже, с двумя паузами опустились еще на копейку. Евро при этом вырос. По традиции нескольких последних дней, но чуть позже обычного, после начала активной фазы торгов наметился разворот. Незадолго до 12 выросли на 2 копейки и уравновесились. Сегодня торгм пока проходят спокойнее, чем вчера.

Видимое отсутствие азарта при предполуденном росте оказалось не случайным. Уже к 13-50 проявился явный перевес предложения и котировки стали уверенно снижаться почти без пауз. И это несмотря на то, что после 12 доллар в мире пошел в рост. К 15-20 успели опуститься на 10 копеек. Снижение происходило уже почти без оборотов.

Официальный курс встретили котировками 27.7300 - 27.7500. За день опустились на 12 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия. Перед самым окончанием сессии обогнали и евро.

Перед временем фиксации официального курса, вроде, остановились. Если снижение продолжится, не исключено, что регулятору придется ловить Рыжика поздней интервенцией.



Этот день в истории:

2019 - 25.5377 (+19) +229

2018 - 27.0927 (+8) +73



2017 - 25.8429 (-2)

2016 - 24.8091 (-1)