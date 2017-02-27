|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну що, скільки до обіда росли, стільки і по обіді відкотились 65/70(72)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Рівному на зараз 27,6 - 27,75
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:44
Последнее время движения до 20 копеек туда сюда, а никто уже и внимания не обращает)
Еще в воскресенье днем доллар в Киеве можно было купить по 27,60, а уже в понедельник продать по 27,75 и сегодня снова немного вниз 27,65/27,70.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:49
Вижу Рыжика.. Вверх собрался , так что я наверняка окажусь не прав в прогнозе по поводу дальнейшего вечернего снижения
Евро сегодня тестировало уровень 1.18 - не получилось. На соседней ветке повыключали компы. Всем хорошего вечера.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:50
Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.
Ставки прекратили свое падение.
Из позитивного по двухлеткам удалось продать на 5 млрд облигаций, вот правда смущает малое кол-во заявок, всего 6 из которых 1 отклонили.
Вообще кол-во заявок вносит огромные сомнения в рыночность аукциона. Так по 6 месячным была 1 заявка, по годовым 3 заявки, по двухлекам 6 заявок.
Из 10 поданых Минфин удовлетворил 8 и 2 отклонил.
Удалось привлечь более 10 млрд, правда завтра погашение сразу на 16 млрд, и вдобавок на 140 млн.долларов.
Смешной момент, по годовым кто-то ошибся с расчетной ценой, и захотел сразу 12,5% доходность))))
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07
Electron
Возможно это и к лучшему. У кого-то появилась возможность полноценно отдохнуть, а у кого-то добавилось работы и курс стал меньше интересовать. "Июльский рывок" доллара позади, будем надеяться, что август будет более спокойным.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|