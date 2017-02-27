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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6148614961506151

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що, скільки до обіда росли, стільки і по обіді відкотились 65/70(72)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Рівному на зараз 27,6 - 27,75
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:44

  Patrick написав:16-10:
как видим курс доллара снизился на межбанке и потянул за собой наличку.

Харьков 27.75 - 27.77 (утром 27.83 - 27.88)

(уже есть один "далекий" бид 27.65), предположу что к вечеру курс покупки американской валюты еще снизится. Диапазон цен: 27.70..27.75 - 27.77..27.80 (ПОВ, опт).

Всем коллегам спасибо за курсы :)


Последнее время движения до 20 копеек туда сюда, а никто уже и внимания не обращает)

Еще в воскресенье днем доллар в Киеве можно было купить по 27,60, а уже в понедельник продать по 27,75 и сегодня снова немного вниз 27,65/27,70.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:49

  Сибарит написав:Перед временем фиксации официального курса, вроде, остановились. Если снижение продолжится, не исключено, что регулятору придется ловить Рыжика поздней интервенцией.

Вижу Рыжика.. Вверх собрался :? , так что я наверняка окажусь не прав в прогнозе по поводу дальнейшего вечернего снижения :oops:

Евро сегодня тестировало уровень 1.18 - не получилось. На соседней ветке повыключали компы. Всем хорошего вечера.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:50

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.

Ставки прекратили свое падение.
Из позитивного по двухлеткам удалось продать на 5 млрд облигаций, вот правда смущает малое кол-во заявок, всего 6 из которых 1 отклонили.

Вообще кол-во заявок вносит огромные сомнения в рыночность аукциона. Так по 6 месячным была 1 заявка, по годовым 3 заявки, по двухлекам 6 заявок.
Из 10 поданых Минфин удовлетворил 8 и 2 отклонил.

Удалось привлечь более 10 млрд, правда завтра погашение сразу на 16 млрд, и вдобавок на 140 млн.долларов.

Смешной момент, по годовым кто-то ошибся с расчетной ценой, и захотел сразу 12,5% доходность))))

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07

Electron
Возможно это и к лучшему. У кого-то появилась возможность полноценно отдохнуть, а у кого-то добавилось работы и курс стал меньше интересовать. "Июльский рывок" доллара позади, будем надеяться, что август будет более спокойным.
Patrick
 
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