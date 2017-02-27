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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну що, скільки до обіда росли, стільки і по обіді відкотились 65/70(72)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Рівному на зараз 27,6 - 27,75
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:44
Последнее время движения до 20 копеек туда сюда, а никто уже и внимания не обращает)
Еще в воскресенье днем доллар в Киеве можно было купить по 27,60, а уже в понедельник продать по 27,75 и сегодня снова немного вниз 27,65/27,70.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:49
Вижу Рыжика.. Вверх собрался , так что я наверняка окажусь не прав в прогнозе по поводу дальнейшего вечернего снижения
Евро сегодня тестировало уровень 1.18 - не получилось. На соседней ветке повыключали компы. Всем хорошего вечера.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:50
Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.
Ставки прекратили свое падение.
Из позитивного по двухлеткам удалось продать на 5 млрд облигаций, вот правда смущает малое кол-во заявок, всего 6 из которых 1 отклонили.
Вообще кол-во заявок вносит огромные сомнения в рыночность аукциона. Так по 6 месячным была 1 заявка, по годовым 3 заявки, по двухлекам 6 заявок.
Из 10 поданых Минфин удовлетворил 8 и 2 отклонил.
Удалось привлечь более 10 млрд, правда завтра погашение сразу на 16 млрд, и вдобавок на 140 млн.долларов.
Смешной момент, по годовым кто-то ошибся с расчетной ценой, и захотел сразу 12,5% доходность))))
Живите своим умом!
Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07
Electron
Возможно это и к лучшему. У кого-то появилась возможность полноценно отдохнуть, а у кого-то добавилось работы и курс стал меньше интересовать. "Июльский рывок" доллара позади, будем надеяться, что август будет более спокойным.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:41
Стали відомі зарплати в Українській Асоціації Футболу: Маркевич - 700 тисяч, Блохін, Бєланов - більше 100 тисяч
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44
Ось що треба міняти в консерваторії
Вітаюсь совсіма!
Як на мене, якась недолуга ситуація!
Курс доляра від НБУ на завтра 27,8225 виріс по відношенню до курсу в попередній день 27,7365 майже на 9 копійок.
А от міжбанк по закінченню, навпаки впав на 9 копійок — с 27,85/27,88 до 27,76/27,79 гривень.
Всі кажуть впав впав, а от відрахування за офіційним виросли! Так впав, чи виріс? Ось де питання!
Треба, якось по іншому визначати офіційний курс, як на мене. Чи ось на моменті, євро на світових ринках відріс, а ми визначили по спаду на 15 годину офіційне значення.
Я б переніс час визначення, на закриття нашого ринку, або на закриття ринку в Європі, чи навіть на час закриття Америки.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 сер, 2020 18:48
Група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".
Про це повідомляє пресслужба DCH.
"DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника" Суха Балка", - повідомляється в заяві.
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