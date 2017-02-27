RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6148614961506151

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що, скільки до обіда росли, стільки і по обіді відкотились 65/70(72)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8347
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Рівному на зараз 27,6 - 27,75
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5462 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:44

  Patrick написав:16-10:
как видим курс доллара снизился на межбанке и потянул за собой наличку.

Харьков 27.75 - 27.77 (утром 27.83 - 27.88)

(уже есть один "далекий" бид 27.65), предположу что к вечеру курс покупки американской валюты еще снизится. Диапазон цен: 27.70..27.75 - 27.77..27.80 (ПОВ, опт).

Всем коллегам спасибо за курсы :)


Последнее время движения до 20 копеек туда сюда, а никто уже и внимания не обращает)

Еще в воскресенье днем доллар в Киеве можно было купить по 27,60, а уже в понедельник продать по 27,75 и сегодня снова немного вниз 27,65/27,70.
Electron
 
Повідомлень: 331
З нами з: 01.04.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:49

  Сибарит написав:Перед временем фиксации официального курса, вроде, остановились. Если снижение продолжится, не исключено, что регулятору придется ловить Рыжика поздней интервенцией.

Вижу Рыжика.. Вверх собрался :? , так что я наверняка окажусь не прав в прогнозе по поводу дальнейшего вечернего снижения :oops:

Евро сегодня тестировало уровень 1.18 - не получилось. На соседней ветке повыключали компы. Всем хорошего вечера.
Patrick
 
Повідомлень: 969
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:50

Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.

Ставки прекратили свое падение.
Из позитивного по двухлеткам удалось продать на 5 млрд облигаций, вот правда смущает малое кол-во заявок, всего 6 из которых 1 отклонили.

Вообще кол-во заявок вносит огромные сомнения в рыночность аукциона. Так по 6 месячным была 1 заявка, по годовым 3 заявки, по двухлекам 6 заявок.
Из 10 поданых Минфин удовлетворил 8 и 2 отклонил.

Удалось привлечь более 10 млрд, правда завтра погашение сразу на 16 млрд, и вдобавок на 140 млн.долларов.

Смешной момент, по годовым кто-то ошибся с расчетной ценой, и захотел сразу 12,5% доходность))))

Зображення

Зображення

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37880
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3638 раз.
Подякували: 10763 раз.
 
Профіль
52
19
2
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:07

Electron
Возможно это и к лучшему. У кого-то появилась возможность полноценно отдохнуть, а у кого-то добавилось работы и курс стал меньше интересовать. "Июльский рывок" доллара позади, будем надеяться, что август будет более спокойным.
Patrick
 
Повідомлень: 969
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:41

Стали відомі зарплати в Українській Асоціації Футболу: Маркевич - 700 тисяч, Блохін, Бєланов - більше 100 тисяч

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/4/663692/
jump
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 18.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:44

Ось що треба міняти в консерваторії


Вітаюсь совсіма!

Як на мене, якась недолуга ситуація!

Курс доляра від НБУ на завтра 27,8225 виріс по відношенню до курсу в попередній день 27,7365 майже на 9 копійок.

А от міжбанк по закінченню, навпаки впав на 9 копійок — с 27,85/27,88 до 27,76/27,79 гривень.

Всі кажуть впав впав, а от відрахування за офіційним виросли! Так впав, чи виріс? Ось де питання!

Треба, якось по іншому визначати офіційний курс, як на мене. Чи ось на моменті, євро на світових ринках відріс, а ми визначили по спаду на 15 годину офіційне значення. :cry:

Я б переніс час визначення, на закриття нашого ринку, або на закриття ринку в Європі, чи навіть на час закриття Америки.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1962 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 18:48

Група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

Про це повідомляє пресслужба DCH.

"DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника" Суха Балка", - повідомляється в заяві.
jump
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 18.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6148614961506151
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, jump, s0v7a і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7117 1611168
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 16:07
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1958, 1959, 1960
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19592 2432541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 23:07
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109795
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16789)
04.08.2020 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.