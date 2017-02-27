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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6150615161526153>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:11

  Сибарит написав:s0v7a
Вы как-то так лихо смешали определение официального курса доллара и евро, что не совсем понятно, определение какого курса Вы хотите перенести на попозже?
Для доллара это бессмысленно - после 12 разница сегодня составила меньше половины копейки, добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего.
Определять официальный курс по текущим котировкам тоже не правильно - он станет случайной величиной.

Официальный курс от котировок отличается в разные стороны. Эта погрешность при официальных оплатах нивелируется на длительных отрезках времени.

Официального времени закрытия нашего рынка не существует.


Вітаю, Сибарит

Це я сплутав, як Вам здається! :D Що ж тоді інші розуміють?

Ось знайдіть відповідь на таке просте питання:

Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав?

Маленький ФОП радіє, впав, впав всі ж так пишуть! А пішов налоги сплатити, а з нього навпаки на 9 копійок більше взяли! :shock:

И Ви самі собі суперечите! Ось: "добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего." І ось: "Официального времени закрытия нашего рынка не существует." То кінець, то не існує!

Будь ласка, дайте якийсь механізм, який виправив би цю невизначеність трактовки поточної зміни курсу за день!

Ну і не погано було б і курс євро, більше наближений до дійсно принятого у Світі наступного дня мати!

Вже ніччю навчилися СЕП експлуатувати, я б і час визначення офіційних курсів переніс би на закриття Америки! Ну а методіка, то прапор НБУ в руки...

ВО

PS
По золоту таки торкнулися 2000 долярів за унцію. Мяу...

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 19:26, всього редагувалось 5 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:18

  jump написав:Група DCH Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited про спільну діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, заводу "Мотор Cіч".

Про це повідомляє пресслужба DCH.

"DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника" Суха Балка", - повідомляється в заяві.


Ярославский - это прокси Дерипаски. Делайте выводы.
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:28

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:s0v7a
Вы как-то так лихо смешали определение официального курса доллара и евро, что не совсем понятно, определение какого курса Вы хотите перенести на попозже?
Для доллара это бессмысленно - после 12 разница сегодня составила меньше половины копейки, добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего.
Определять официальный курс по текущим котировкам тоже не правильно - он станет случайной величиной.

Официальный курс от котировок отличается в разные стороны. Эта погрешность при официальных оплатах нивелируется на длительных отрезках времени.

Официального времени закрытия нашего рынка не существует.


Вітаю, Сибарит

Це я сплутав, як Вам здається! :D Що ж тоді інші розуміють?

Ось знайдіть відповідь на таке просте питання:

Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав?

Маленький ФОП радіє, впав, впав всі ж так пишуть! А пішов налоги сплатити, а з нього навпаки на 9 копійок більше взяли! :shock:

И Ви самі собі протирічите! Ось: "добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего." І ось: "Официального времени закрытия нашего рынка не существует." То кінець, то не існує!

Будь ласка, дайте якийсь механізм, який виправив би цю невизначеність трактовки поточної зміни курсу за день!

Ну і не погано було б і курс євро, більше наближений до дійсно принятого у Світі наступного дня мати!

Вже ніччю навчилися СЕП експлуатувати, я б і час визначення офіційних курсів переніс би на закриття Америки! Ну а методіка, то прапор НБУ в руки...

ВО

Хай щастить!


Перевожу.
Завтра,целый день,для платежей в бюджет,будет действовать сегодняшний курс на 12.00
То есть на 9 копеек больше,чем на закрытии рынка.
komant733
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво, завтра покотимось до /27,5Х?
Покотимось! :)
А як не покотимось, то "буде цікаво!" © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:35

  komant733 написав:Перевожу.
Завтра,целый день,для платежей в бюджет,будет действовать сегодняшний курс на 12.00
То есть на 9 копеек больше,чем на закрытии рынка.


Вітаю, komant733

А можно розтлумачити, для кого Ви це переклали?

І що то за дурниці з 12 годинами?

Сибарите, бачите, що люди пишуть? :shock:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:36

  Долярчик написав:Цікаво, завтра покотимось до /27,5Х?
Покотимось! :)
А як не покотимось, то "буде цікаво!" © :D

Покотимось до гори рачки.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:39

  zРадио написав:
PS: отдельно налоговые и таможенные поступления составили 55,3 млрд, что на 16,8% ниже, чем в июле прошлого года. Вот она - реальная экономическая органика...

Топ-менеджер, ты так часто топил, что уменьшение поступлений в бюджет - это следствие низкого курса и виноват Смолий

В июле 2019 года курс был 25.50-26.00, но тогда таможенные поступления были больше, чем в июле 2020, когда курс был 26.60-27.90

Может дело не в курсе, а в действиях зелёной плесени.
О чём тебе давно говорится, но ты никак этого понять не в состоянии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:41

Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49

Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:06

  Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.

Еще один шедевр :D
А кто в этом болоте главный? Просветите нас, пожалуйста :roll:
fler
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