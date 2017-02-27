s0v7a написав:
Вітаю, komant733
А можно розтлумачити, для кого Ви це переклали?
І що то за дурниці з 12 годинами?
Сибарите, бачите, що люди пишуть?
ВО
Хай щастить!
7. Офіційний курс гривні до іноземних валют, зазначених у підпунктах 1,
3 пункту 3 розділу I цього Положення, розраховується:
1) до долара США ‒ відповідно до розрахунку офіційного курсу гривні до
долара США і довідкового значення курсу гривні до долара США (додаток 1)
або розрахунку офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
(додаток 2).
Розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
застосовується, якщо:
кількість угод з купівлі/продажу долара США на умовах “тод”, “том” і
“спот”, які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на
валютному ринку України з іншими банками та з Національним банком, та
інформація про які надавалася Національному банку торговельно-
інформаційними системами (далі – ТІС) через відповідні канали обміну
інформацією до 12.00 цього самого дня, є менше або дорівнює 10% від
середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний
місяць;
унаслідок події операційного ризику на етапах отримання та/або обробки
інформації з ТІС про угоди, визначені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 7
розділу IIІ цього Положення, кількість угод, інформація про які є доступною,
станом на 12.00
Там много букв еще.
Что то не так я написал?
14. Національний банк розраховує та оприлюднює на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку довідкове значення курсу гривні
до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами
станом на 12.00 (далі – довідкове значення курсу гривні до долара США) з
метою надання суб’єктам ринку оперативного індикатора курсу гривні до
долара США.
Національний банк не має жодних зобов’язань щодо укладання угод за
довідковим значенням курсу гривні до долара США.