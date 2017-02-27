RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6150615161526153

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:08

  s0v7a написав:
  komant733 написав:Перевожу.
Завтра,целый день,для платежей в бюджет,будет действовать сегодняшний курс на 12.00
То есть на 9 копеек больше,чем на закрытии рынка.


Вітаю, komant733

А можно розтлумачити, для кого Ви це переклали?

І що то за дурниці з 12 годинами?

Сибарите, бачите, що люди пишуть? :shock:

ВО

Хай щастить!



7. Офіційний курс гривні до іноземних валют, зазначених у підпунктах 1,
3 пункту 3 розділу I цього Положення, розраховується:
1) до долара США ‒ відповідно до розрахунку офіційного курсу гривні до
долара США і довідкового значення курсу гривні до долара США (додаток 1)
або розрахунку офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
(додаток 2).
Розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
застосовується, якщо:
кількість угод з купівлі/продажу долара США на умовах “тод”, “том” і
“спот”, які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на
валютному ринку України з іншими банками та з Національним банком, та
інформація про які надавалася Національному банку торговельно-
інформаційними системами (далі – ТІС) через відповідні канали обміну
інформацією до 12.00 цього самого дня, є менше або дорівнює 10% від
середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний
місяць;
унаслідок події операційного ризику на етапах отримання та/або обробки
інформації з ТІС про угоди, визначені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 7
розділу IIІ цього Положення, кількість угод, інформація про які є доступною,
станом на 12.00

Там много букв еще.
Что то не так я написал?
14. Національний банк розраховує та оприлюднює на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку довідкове значення курсу гривні
до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами
станом на 12.00 (далі – довідкове значення курсу гривні до долара США) з
метою надання суб’єктам ринку оперативного індикатора курсу гривні до
долара США.
Національний банк не має жодних зобов’язань щодо укладання угод за
довідковим значенням курсу гривні до долара США.
komant733
 
Повідомлень: 236
З нами з: 07.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:15

7. Офіційний курс гривні до іноземних валют, зазначених у підпунктах 1,
3 пункту 3 розділу I цього Положення, розраховується:
1) до долара США ‒ відповідно до розрахунку офіційного курсу гривні до
долара США і довідкового значення курсу гривні до долара США (додаток 1)
або розрахунку офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
(додаток 2).
Розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов
застосовується, якщо:
кількість угод з купівлі/продажу долара США на умовах “тод”, “том” і
“спот”, які в день розрахунку офіційного курсу укладалися банками на
валютному ринку України з іншими банками та з Національним банком, та
інформація про які надавалася Національному банку торговельно-
інформаційними системами (далі – ТІС) через відповідні канали обміну
інформацією до 12.00 цього самого дня, є менше або дорівнює 10% від
середньоденного значення аналогічного показника за попередній плинний
місяць;
унаслідок події операційного ризику на етапах отримання та/або обробки
інформації з ТІС про угоди, визначені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 7
розділу IIІ цього Положення, кількість угод, інформація про які є доступною,
станом на 12.00

Там много букв еще.
Что то не так я написал?
14. Національний банк розраховує та оприлюднює на сторінці офіційного
Інтернет-представництва Національного банку довідкове значення курсу гривні
до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами
станом на 12.00 (далі – довідкове значення курсу гривні до долара США) з
метою надання суб’єктам ринку оперативного індикатора курсу гривні до
долара США.
Національний банк не має жодних зобов’язань щодо укладання угод за
довідковим значенням курсу гривні до долара США.[/quote]



И справочный и официальный на 12.00
komant733
 
Повідомлень: 236
З нами з: 07.03.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 20:16

Золото впервые в истории перешагнуло отметку 2к
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6939
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
5
5
3
  #<1 ... 6150615161526153
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7117 1611229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 16:07
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1958, 1959, 1960
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19592 2432626
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 23:07
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109801
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.