s0v7a написав:
Вітаю, komant733
А можно розтлумачити, для кого Ви це переклали?
І що то за дурниці з 12 годинами?
Сибарите, бачите, що люди пишуть?
ВО
Хай щастить!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:08
Востаннє редагувалось komant733 в Вів 04 сер, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:15
Востаннє редагувалось komant733 в Вів 04 сер, 2020 20:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:25
Вопреки традиции, начнем с середины
Маленький ФОП не может радоваться падению курса. Единственный случай, когда налоги определяются курсом - поступление валютной выручки. Продать эту выручку, естественно хочется на хаях.
В следующий раз курсовая динамика будет другой, с маленького ФОПа возьмут на 9 копеек меньше, и справедливость, которой не существует, будет восстановлена.
Официальный курс - это условность, которая дает погрешность в обе стороны.
Т.к. официальный курс определяется накануне, не существует способа его определения таким образом, чтобы он совпал с котировками на момент захода валюты, когда считаются налоги и на момент продажи валюты одновременно.
Официальный курс, он же средневзвешенный за день, вырос, а котировки к концу сессии упали. Здесь нет противоречия.
Нет здесь противоречия. Официального закрытия нет, но есть традиции. Основная активность на МБ начинается примерно с 11 и примерно с 13-14 начинает угасать. Сроки и интенсивность торгов могут чуть отличаться в разные дни, но общая тенденция такова.
Вы же постоянно считаете средневзвешенный курс. Вам должно быть очевидно, что изменение курса на очень небольшой части объема сделок, а так обычно происходит после 15-30 на результат существенно не повлияет. Сегодня ярчайший тому пример - при бурной вечерней динамике средневзвешенные курсы на 12 и на 15-30 отличаются менее, чем на полкопейки.
Для этого нужна машина времени
Столько написал про курсы, что можно и немного поофтопить
Достижение впечатляет, но я совершенно не понимаю смысла этого действа. Зачем ночью совершать платежи? Сейчас придет Либо и расскажет, чем нужно заниматься ночью
Основная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.
Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для этого придется написать остальные буквы
В том, что Вы процитировали речь идет о том, что в 12 принимается решение, применять ли обычный метод определения официального курса или применить метод для особых обстоятельств.
Сам официальный курс фиксируется по состоянию на 15-30 и отличается от справочного курса, который по той же методике фиксируется в 12.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:38
komant733
Я б все ж таки порадив ознайомитись з поточною офіційною методікою визначення офіційного курсу
І перестати всьому світу демонструвати свою необізнанність.
Ви знайшли якусь застарілу методіку.
На сьогодні, о 12 годині визначається довідковийй курс, і тільки за даними о 15:30 годині, визначається офіціоз на завтра, і це по доляру.
Що з іншими валютами, то Ви маєте завдання самому розібратися з цим! І якщо Ви порядна людина, можете всім нам на цьому форумі розтлумачити те, як воно робиться!
ВО
PS
Вибачте, но Ви нездара мене повчати! Тому не треба! Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:41
Перечитал.....
На 15.30.
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золото пробило 2000 за трунцию.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:05
А якщо той ФОП, підгадуэ вивод грошей під нижчий курс, бо налог платять по курсу НБУ, на час приходу валюти. І ось тут ділема, кажуть впав, а він виріс! А ось за яким курсом продадуть ту валюту, то Ви праві підгадують під поточний ріст!
І навіщо машина часу?
Ось зараз
Як Вам похибка по сьогодняшньому визначенню курсу по Євро. А до закриття Америки ще є час!
І, саме важливе, чому Ви не відповіли на дуже просте питання:
Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав?
Це ж всього одне слово - "виріс", або - "впав"!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 04 сер, 2020 21:32
Привет. В Дубаи Молл купил платиновое кольцо ... так и не научился носить эти кольца .[/quote]
Не одевается платиновый эгрет везения - не жди удачи в деньгах, в казино и с женщинами. Обречен быть заурядным, стрелять трёшку до получки.
Значит ты не хочешь удачи, а удача не хочет тебя.
И выбирать его надо по особому. Обязательно у старого жида с мудрыми глазами. Не у такого тупеня как наш Шапо. Это стройбат, чернопогонщина и ошибка сиона.
Их старые знают как закладывать в фермуар "мазаль", как с помощью него установить правильную связь хозяина с Миром Ацимут и Арих Анпином.
Кстати, удача в их Арих Анпине это не бурный поток, а прерывистая, кап-кап-кап, как капли дождя. Это от них дождь к деньгам и удаче. Или когда птичка обосрала.
Поэтому и мы тоже говорим - "накапало".
Дождь от неба до земли.
Дождь в серебряной пыли.
Дождь, ты путь на небеса.
Дождь — Вселенной голоса.
Дождь не только от воды.
Дождь из жизни и судьбы.
Дождь из были и мечты.
Дождь склонился на ветру.
Дождь стоит сплошной стеной.
Дождь всегда — всегда со мной.
Дождь, намокнуть с головой.
Дождь — чтоб ближе к небу быть.
Дождь — тебя чтоб не забыть.
Дождь от неба до земли.
Дождь, ты путь на небеса.
Дождь — Вселенной голоса.
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