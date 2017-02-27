Додано: Вів 04 сер, 2020 20:25

s0v7a написав: Маленький ФОП радіє, впав, впав всі ж так пишуть! А пішов налоги сплатити, а з нього навпаки на 9 копійок більше взяли!

Маленький ФОП радіє, впав, впав всі ж так пишуть! А пішов налоги сплатити, а з нього навпаки на 9 копійок більше взяли!

s0v7a написав: Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав? Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав?

s0v7a написав: И Ви самі собі суперечите! Ось: "добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего." І ось: "Официального времени закрытия нашего рынка не существует." То кінець, то не існує! И Ви самі собі суперечите! Ось: "добавление мертвого времени в конце сессии не изменит ровным счетом ничего." І ось: "Официального времени закрытия нашего рынка не существует." То кінець, то не існує!

s0v7a написав: Ну і не погано було б і курс євро, більше наближений до дійсно принятого у Світі наступного дня мати! Ну і не погано було б і курс євро, більше наближений до дійсно принятого у Світі наступного дня мати!

s0v7a написав: Вже ніччю навчилися СЕП експлуатувати Вже ніччю навчилися СЕП експлуатувати

Вопреки традиции, начнем с серединыМаленький ФОП не может радоваться падению курса. Единственный случай, когда налоги определяются курсом - поступление валютной выручки. Продать эту выручку, естественно хочется на хаях.В следующий раз курсовая динамика будет другой, с маленького ФОПа возьмут на 9 копеек меньше, и справедливость, которой не существует, будет восстановлена.Официальный курс - это условность, которая дает погрешность в обе стороны.Т.к. официальный курс определяется накануне, не существует способа его определения таким образом, чтобы он совпал с котировками на момент захода валюты, когда считаются налоги и на момент продажи валюты одновременно.Официальный курс, он же средневзвешенный за день, вырос, а котировки к концу сессии упали. Здесь нет противоречия.Нет здесь противоречия. Официального закрытия нет, но есть традиции. Основная активность на МБ начинается примерно с 11 и примерно с 13-14 начинает угасать. Сроки и интенсивность торгов могут чуть отличаться в разные дни, но общая тенденция такова.Вы же постоянно считаете средневзвешенный курс. Вам должно быть очевидно, что изменение курса на очень небольшой части объема сделок, а так обычно происходит после 15-30 на результат существенно не повлияет. Сегодня ярчайший тому пример - при бурной вечерней динамике средневзвешенные курсы на 12 и на 15-30 отличаются менее, чем на полкопейки.Для этого нужна машина времениСтолько написал про курсы, что можно и немного поофтопитьДостижение впечатляет, но я совершенно не понимаю смысла этого действа. Зачем ночью совершать платежи? Сейчас придет Либо и расскажет, чем нужно заниматься ночьюОсновная платежная система в США, аналог нашей СЭП, начинает работать в 12-30 по восточному побережью и работает несколько часов. Т.е. она работает только тогда, когда по всей стране у банков опердень, а там 4 часовых пояса. Этого хватает, хотя платежей там намного больше, чем у нас. Кстати, я не уверен, что о ней знает более 1% населения.Для бытовых нужд достаточно карточных платежных систем, которые уже круглосуточны.