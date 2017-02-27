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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6151615261536154

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 236
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
38
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:40

  Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.

Верно.Валюту вороватых папуасов ни один морган стенли или фитч не завангует.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:45

Садок вишневий коло хати©

  Libo написав:Или когда птичка обосрала.

Лібо, коли вже йдеш на ЗАСЛУЖЕНУ пенсію жити в свій маєток?
- цісаркам, просо підсипати
- кабанчикам, ґрисом картоплю заминати
- карасиків в сметані обсмажувати
- молодицю за колінце гладити :)
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Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:47

  Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.
это и есть вектор, куда скажут туда и летим, 100500 доказательство что никакого рынка у нас нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 21:56

  Долярчик написав:Лібо, коли вже йдеш на ЗАСЛУЖЕНУ пенсію жити в свій маєток?


Да уже хватило бы ... Жадный как и вы, не могу нажраться.. А тут я ще огірочки посію ... Укропская генетика. :?
Libo
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