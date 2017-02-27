Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.
Верно.Валюту вороватых папуасов ни один морган стенли или фитч не завангует.
Лібо, коли вже йдеш на ЗАСЛУЖЕНУ пенсію жити в свій маєток? - цісаркам, просо підсипати - кабанчикам, ґрисом картоплю заминати - карасиків в сметані обсмажувати - молодицю за колінце гладити
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.
это и есть вектор, куда скажут туда и летим, 100500 доказательство что никакого рынка у нас нет.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat