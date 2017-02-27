Я б все ж таки порадив ознайомитись з поточною офіційною методікою визначення офіційного курсу НБУ з його сайту!
І перестати всьому світу демонструвати свою необізнанність.
Ви знайшли якусь застарілу методіку.
На сьогодні, о 12 годині визначається довідковийй курс, і тільки за даними о 15:30 годині, визначається офіціоз на завтра, і це по доляру.
Що з іншими валютами, то Ви маєте завдання самому розібратися з цим! І якщо Ви порядна людина, можете всім нам на цьому форумі розтлумачити те, як воно робиться!
ВО
PS Вибачте, но Ви нездара мене повчати! Тому не треба! Мяу...
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
komant733 написав:Там много букв еще. Что то не так я написал?
Для этого придется написать остальные буквы
В том, что Вы процитировали речь идет о том, что в 12 принимается решение, применять ли обычный метод определения официального курса или применить метод для особых обстоятельств. Сам официальный курс фиксируется по состоянию на 15-30 и отличается от справочного курса, который по той же методике фиксируется в 12.
Перечитал..... На 15.30.
Що Ви вже зпоскудили. Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
Сибарит написав:Маленький ФОП не может радоваться падению курса. Единственный случай, когда налоги определяются курсом - поступление валютной выручки. Продать эту выручку, естественно хочется на хаях.
А якщо той ФОП, підгадуэ вивод грошей під нижчий курс, бо налог платять по курсу НБУ, на час приходу валюти. І ось тут ділема, кажуть впав, а він виріс! А ось за яким курсом продадуть ту валюту, то Ви праві підгадують під поточний ріст! Та це пізніше!
Сибарит написав:
s0v7a написав:Ну і не погано було б і курс євро, більше наближений до дійсно принятого у Світі наступного дня мати!
Для этого нужна машина времени
І навіщо машина часу? Ось зараз
Як Вам похибка по сьогодняшньому визначенню курсу по Євро. А до закриття Америки ще є час!
І, саме важливе, чому Ви не відповіли на дуже просте питання:
Сьогодні доляр виріс на 9 копійок, чи впав?
Це ж всього одне слово - "виріс", або - "впав"!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 04 сер, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Дед Мороз написав:Не форум,а сплошное немецкое кино для взрослых.Один выводит среднюю кривую за пять лет.Другой покатился непонятно куда.Нет у гривны параметров для определения вектора движения.Никогда и не было.Есть простое инсайдерское болото.Кто в этом болоте главный,тот и музыку заказывает.Остальные в пролёте.
Верно.Валюту вороватых папуасов ни один морган стенли или фитч не завангует.
с таким настроем Вам, как в выражении "нехай щастить", нехай тут делать
исходные данные другие, но выводы похожи - прогнозировать валюту в короткой перспективе - бесполезное занятие. больше похоже на - два или три раза черное было, теперь точно красное, или наоборот
первые инсайдеры - сотрудники, которые знают алгоритм, как работает НБУ, с выходом/невыходом на межбанк - если конечно алгоритм есть, а не каждый день зампред вручную принимает решение вторые инсайдеры - люди, которые непосредственно наблюдают межбанк - сотрудники казначейств банков. если бы у меня был доступ к такой инфо, я бы делал выводы но доступ к такой инфо из присутствующих есть у немногих - надеюсь, у кого-то из форумчан есть.
а вот среднесрочные прогнозы - на основании торгового и финансового балансов - тут уже можно делать прогнозы. хотя в 2011-2013гг был тренд на девал, но гривну упорно держали - одна из причин резкого девала 2014
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 04 сер, 2020 22:17, всього редагувалось 1 раз.
пока не развернется бакс в мире, можно не упоминать ни про какие 30 в Украине. В лучшем случае будет вот так как сейчас, в худшем может опять залезть под 27. Я уже даже , всегда спокойно покупавший валюту, с огромнейшим скрипом покупаю эту зелень. Вчера опять купил - уже жалею (не нравится мне график гривно-бакса; чую опять затеют какой-то развод); был вариант взять евро, но на него у меня патологическая аллергия (придется наверное с этим срочно бороться).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 04 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.