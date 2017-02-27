Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни?
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни?
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:22
|