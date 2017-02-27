RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6151615261536154

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 237
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:. Вчера опять купил - уже жалею

Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни? :)
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8350
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:22

  hxbbgaf написав:Х-перт накупил золота? Это уже плохой для золота знак.

Ага! Вже 2013,65! Як я вчора прогнозував - пробили 2000 і пішли далі!
Qwerty
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 25.02.15
Подякував: 330 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6151615261536154
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Qwerty, ЛОБ і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7117 1611378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 16:07
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1958, 1959, 1960
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19592 2432847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 23:07
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109827
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.