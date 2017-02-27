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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6151615261536154

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 237
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:. Вчера опять купил - уже жалею

Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни? :)
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:22

  hxbbgaf написав:Х-перт накупил золота? Это уже плохой для золота знак.

Ага! Вже 2013,65! Як я вчора прогнозував - пробили 2000 і пішли далі!
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:33

  Trast написав:
  Qwerty написав:
  Trast написав:Через півтори тиждня євро піде вниз, тобто долар піде на зміцнення, а коли долар зміцнюється , то у нас гривня падає і навпаки.
Рахую, що це якось пов'язано було при Смолії на спекуляціях золота.
Думай те!

Ага, прям кинулося євро в іншу сторону! Про що ще нам всім думати?! Навіщо отакі коментарі писати?! Чи сидів-сидів і вирішив щось видати монументальне?!

По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.
А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.

А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас!
І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 23:48

  valya написав:
  pesikot написав:Госпидя
На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

Наиболее популярная ветка, где лучше - подскажите!

У нього субсидія, він не платить!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:05

  uaprofi написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Госпидя

На валютной ветке обсуждают, где комиссия за коммуналку меньше

з пенсійної карти :|


а шо вы хотели?
понятное дело шо валюта это удел так сказать не богатых людей.
у них посути три варианта вложений: груша, депозит, ЦБ.
в Украине их два: груша и депозит.

и да зажиточные крестьяни тусую на другой ветке - Частные хранилища золота в горах тихой Швейцарии

Ви там запитували чи золото перевалить за 2000... Станом на зараз - 2024,45... Пре як танк! Ви хоч прикупили чи лише збиралися? Бо вже могли б підраховувати умовні прибутки! Тепер шлях золота на 2200, де треба задумуватися про подальші дії!
Цікаво де Ден пропав... Злився чи все ще спостерігає як множиться капітальчик...
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:27

  flyman написав:
  Qwerty написав:Ну, який наступний рік?! Нинішня осінь! Причому перша її половина! До речі, американські вчені стверджують, що коронавірус неможливо перемогти і з цим доведеться жити, значно втрачаючи як населення так і витрачаючи на боротьбу з ним величезні фінансові кошти!

А можна просто переболіть як іспанкой....

Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?![/quote]
Дик літом якраз коли низька активність вірусу, то добре було би зробити як Білорусь або Швеція. А то получиться, що літом карантинили, і мало людей отримали імунітет при благоприємних умовах, а в листопаді-січні коронавірус коситиме піпл пачками.[/quote]
Шо з хеджуванням?! Чекаю порад! Чи їх нема у спеціяліста?!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:40

  centurionus написав:
  Qwerty написав:
  vladimir07 написав:покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.


Вы ничего не напутали с цифрами ?
Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?

А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!

Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію).[/quote]
Я пам’ятаю версію цього пана... Купив за 30 і зразу ж прийшли з банка з пропозицією платити 3 тисячі доларів в місяць... І це була перша квартира, яку продали і яку купив пан... А банк виявляється не здатен був купити другу чи третю квартиру, бо пан пише, що там вже всі продані квартири на першому поверсі! Колись в 2002 році і я купив декілька квартир під офіс і тільки прийшов і запропонував ціну на 20% вище ринкової то черга вишикувалася з бажаючих продати! А тут банк дисципліновано платив якомусь комерсанту і не знав, що може і сам зробити гешефт! І цікаво який метраж квартири? Я купував тоді по 42 квадрати двухкімнатні... Потім коли розширялися, то я продав той офіс за один день! Бажаючі були.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:44

  Trast написав:
  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...

Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
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