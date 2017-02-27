Додано: Сер 05 сер, 2020 00:40

centurionus написав: Qwerty написав: vladimir07 написав: покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.

покупал одну из недвиг в начале 2006г. за 30 штук баксов. аренда тогда была 3 штуки баксов в мес. по курсу - сидел банк.



Вы ничего не напутали с цифрами ?

Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ? Вы ничего не напутали с цифрами ?Стоимость недвижимости окупается всего лишь за 10 арендных платежей ?

А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам! А хтось серйозно сприймає цього знатока ринка нерухомості?! Це якийсь прототип чая і флюймана, ніщєброд з масою часу і величезною фантазією! Який хоче брєд такий і пише! Взяв за 30 штук те, що давало прибуток в місяць 3 штуки! А той, хто продав збувся, бо надоїло заробляти! Тут наче медом намазано різним бєздєльнікам!

Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію).[/quote]Я пам’ятаю версію цього пана... Купив за 30 і зразу ж прийшли з банка з пропозицією платити 3 тисячі доларів в місяць... І це була перша квартира, яку продали і яку купив пан... А банк виявляється не здатен був купити другу чи третю квартиру, бо пан пише, що там вже всі продані квартири на першому поверсі! Колись в 2002 році і я купив декілька квартир під офіс і тільки прийшов і запропонував ціну на 20% вище ринкової то черга вишикувалася з бажаючих продати! А тут банк дисципліновано платив якомусь комерсанту і не знав, що може і сам зробити гешефт! І цікаво який метраж квартири? Я купував тоді по 42 квадрати двухкімнатні... Потім коли розширялися, то я продав той офіс за один день! Бажаючі були.