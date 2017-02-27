Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни?
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Може спробуєте купувати долярчики тоді, коли Долярчик купує долярчики і виставляє скріни?
Он, в неділю купив - виставив скрін, а в понеділок вже курс пішов іііііюююююююююххххххааааааааааааа!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:22
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:33
А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас!
І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!
Додано: Вів 04 сер, 2020 23:48
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:05
Ви там запитували чи золото перевалить за 2000... Станом на зараз - 2024,45... Пре як танк! Ви хоч прикупили чи лише збиралися? Бо вже могли б підраховувати умовні прибутки! Тепер шлях золота на 2200, де треба задумуватися про подальші дії!
Цікаво де Ден пропав... Злився чи все ще спостерігає як множиться капітальчик...
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:27
Вам можна! Переболієте - розкажете! Так, що там з хеджуванням, спеціалісте! Саме роздумую, де взяти консультанта, бо скоро осінній цикл посіву озимих культур при курсі десь 27,50 - 27,70.... Як убезпечитися?! До речі, ви якусь роботу знайшли вже?! Чи ще в центрі зайнятості?![/quote]
Дик літом якраз коли низька активність вірусу, то добре було би зробити як Білорусь або Швеція. А то получиться, що літом карантинили, і мало людей отримали імунітет при благоприємних умовах, а в листопаді-січні коронавірус коситиме піпл пачками.[/quote]
Шо з хеджуванням?! Чекаю порад! Чи їх нема у спеціяліста?!
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:40
Наскільки пригадую, мова йшла про придбання квартири, яку потім вивели з житлового фонду (якщо це була "хрущоба", перший поверх, навіть непогане прохідне місце - цілком ймовірно). Товариш продав десь у 2001 році (до валютного кредитування та зростання цін) 2-кімнатну "сталінку" (вірніше, якусь "обкомовку" початку 60-х) на першому поверсі в дуже гарному місці за 15 тис. (центральна частина обласного центру, пробачте за тавтологію).[/quote]
Я пам’ятаю версію цього пана... Купив за 30 і зразу ж прийшли з банка з пропозицією платити 3 тисячі доларів в місяць... І це була перша квартира, яку продали і яку купив пан... А банк виявляється не здатен був купити другу чи третю квартиру, бо пан пише, що там вже всі продані квартири на першому поверсі! Колись в 2002 році і я купив декілька квартир під офіс і тільки прийшов і запропонував ціну на 20% вище ринкової то черга вишикувалася з бажаючих продати! А тут банк дисципліновано платив якомусь комерсанту і не знав, що може і сам зробити гешефт! І цікаво який метраж квартири? Я купував тоді по 42 квадрати двухкімнатні... Потім коли розширялися, то я продав той офіс за один день! Бажаючі були.
Додано: Сер 05 сер, 2020 00:44
Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
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