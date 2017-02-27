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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6151615261536154

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 237
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:44

  Trast написав:
  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...

Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:16

То ли на ветке стали меньше писать, то ли Qwerty стал быстрее читать.

Евро закрепилось за ночь выше 1,18. Мне понравился прогноз коллеги prodigy
  prodigy написав:если евро до конца недели не пробьется выше 1,181 (что было уровнем сопротивления на прошлой неделе), то значит порох в ягодицах закончился у быков...
тогда возможно флет (надо накопить порох) :roll:

если берем 1,181=дорога на 1,195
если пробьет вниз 1,154-то пойдет на свое место (в коридор 1,125-1,14)

viewtopic.php?p=5028651#p5028651
Посмотрим в конце недели, хватило ли этого пороха.
Patrick
 
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