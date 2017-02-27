Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте! І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був. Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді? Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9. Нічого страшного, як бачите, але...
Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
То ли на ветке стали меньше писать, то ли Qwerty стал быстрее читать. Вот что желтый металл с людьми делает.
Евро закрепилось за ночь выше 1,18. Мне понравился прогноз коллеги prodigy
prodigy написав:если евро до конца недели не пробьется выше 1,181 (что было уровнем сопротивления на прошлой неделе), то значит порох в ягодицах закончился у быков... тогда возможно флет (надо накопить порох)
если берем 1,181=дорога на 1,195 если пробьет вниз 1,154-то пойдет на свое место (в коридор 1,125-1,14)
Trast написав:По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати. А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.
А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас! І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!
Минуло, минуло. От тільки і євро було 1,19, а зараз коливається біля 1,18, відскочив в понеділок до 1,176. І чомусь мені здається, що на 1,2 воно не хоче. Але, якщо не хочете мене читати, то покажіть мене того садюгу, яка це вас примушує робити?