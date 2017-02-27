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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6152615361546155>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 237
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 00:44

  Trast написав:
  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...

Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бейрут разорвало, доллар куда пойдёт?
bmwitslife
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:16

То ли на ветке стали меньше писать, то ли Qwerty стал быстрее читать. Вот что желтый металл с людьми делает.

Евро закрепилось за ночь выше 1,18. Мне понравился прогноз коллеги prodigy
  prodigy написав:если евро до конца недели не пробьется выше 1,181 (что было уровнем сопротивления на прошлой неделе), то значит порох в ягодицах закончился у быков...
тогда возможно флет (надо накопить порох) :roll:

если берем 1,181=дорога на 1,195
если пробьет вниз 1,154-то пойдет на свое место (в коридор 1,125-1,14)

viewtopic.php?p=5028651#p5028651
Посмотрим в конце недели, хватило ли этого пороха.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:43

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 08:53

  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?
Veter008
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:04

  Vladik написав:
  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.

США в марте залили 2 трлн сейчас ещё 3 трлн проголосуют
Тут и 5 тысяч можно увидеть
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:42

  Qwerty написав:
  Trast написав:По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.
А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.

А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас!
І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!


Минуло, минуло.
От тільки і євро було 1,19, а зараз коливається біля 1,18, відскочив в понеділок до 1,176.
І чомусь мені здається, що на 1,2 воно не хоче.
Але, якщо не хочете мене читати, то покажіть мене того садюгу, яка це вас примушує робити? :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:42

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 27.73 - 27.75
Наблюдается курсовое разнообразие, котировки наличного доллара:
27.70..27.73 - 27.75..27.78 (ПОВ, опт).

Сумы 27.65 - 27.80
Полтава 27.67..27.70 - 27.77..27.79

Вчера утром: Харьков 27.83 - 27.88, Сумы 27.70 - 27.85, Полтава 27.80 - 27.88
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:53

  Vladik написав:
  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.

Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.
goldfinger
 
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