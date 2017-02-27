Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте! І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був. Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді? Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9. Нічого страшного, як бачите, але...
Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
Навіть не знаю, кому тут надо бути уважнішим, але не я писав, що купував туртури по 33, 8
Ранок в чарівному місті Лева розпочинається так 55/68(67)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.
Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность. Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра. Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.
Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность. Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра. Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
Все верно (кроме масонов ) И никто не скажет, что здесь об этом не предупреждали.
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:12
zРадио написав:
ryabchenko2 написав:Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).
Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.
Натаниэль Филип Ротшильд уже несколько лет как в открытую увлёкся золотом. Сигнал золотой роте человечества. Как команда командира в армии: "Рота, делай как я!". Мы вовремя вычислили их намерения. В разведке бывших не бывает.