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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6152615361546155

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 237
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
62
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:06

  Qwerty написав:
  Trast написав:
  Qwerty написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...

Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!

Навіть не знаю, кому тут надо бути уважнішим, але не я писав, що купував туртури по 33, 8 :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:20

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ранок в чарівному місті Лева розпочинається так 55/68(67)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  bmwitslife написав:Бейрут разорвало, доллар куда пойдёт?

Главный офис ФРС разве в Бейруте? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:58

  goldfinger написав:
  Vladik написав:Типичная золотая лихорадка.


по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.


Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность. :idea:
Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра.
Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:05

  Libo написав:
  goldfinger написав:
  Vladik написав:Типичная золотая лихорадка.


по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.


Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность. :idea:
Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра.
Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
8) 8) 8)


Все верно (кроме масонов :D ) И никто не скажет, что здесь об этом не предупреждали.

Додано: Пон 29 лип, 2019 23:12
  zРадио написав:
  ryabchenko2 написав:Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух


Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).

Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.

Валютный рынок в контексте ДС
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:31

27.60-27.67/27.73-27.75

думаю скоро немного вниз
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:39

  zРадио написав:
Все верно (кроме масонов :D )


Натаниэль Филип Ротшильд уже несколько лет как в открытую увлёкся золотом.
Сигнал золотой роте человечества.
Как команда командира в армии: "Рота, делай как я!".
Мы вовремя вычислили их намерения. 8)
В разведке бывших не бывает. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:41

  goldfinger написав:
  Vladik написав:
  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.

Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.


Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.

Кто-то заработает,а многие потеряют.
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