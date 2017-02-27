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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 61546155615661576158>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 238
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
119
Ніяких змін не очікую
16%
39
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:45

  Libo написав:
  goldfinger написав:
  Vladik написав:Типичная золотая лихорадка.


по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.


Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность. :idea:
Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра.
Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
8) 8) 8)

Мало чего оно стоит,поиграть пока казино не завалилось.Еда,вода ,товар-истинные ценности.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:47

Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.[/quote]

Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.

Кто-то заработает,а многие потеряют.[/quote]
Умные деньги уже выходят из золота .. но ведь им нужно об кого то закрыться )
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57

  V tehno-teplo написав:Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.


Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.

Кто-то заработает,а многие потеряют.[/quote]
Умные деньги уже выходят из золота .. но ведь им нужно об кого то закрыться )[/quote]

Об Libo с масонами закроются.Они намылились измерять не унциями но граммами.Так что на поле чудес еще полно... :)
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57

Межбанк догнал наличку.
Дальше синхронно вниз или опять на этих уровнях появится спрос?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, курс собі бавиться такими циферками 58/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:03

  Vladik написав:Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.

Кто-то заработает,а многие потеряют.


Отметку в $2000 масоны планировали достичь самое скорое к концу нынешнего года, но поступь истории ускорилась, как ускоряется технологический прогресс. 8)
И если разобраться, то находясь в золотом активе, еще никто никогда не терял...
Собственно поэтому Базельский комитет по банковскому надзору и принял известное решение о фактическом переходе к золотому стандарту в банковской сфере. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.


все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так :)
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:09

  Vladik написав:Об Libo с масонами закроются.Они намылились измерять не унциями но граммами.Так что на поле чудес еще полно... :)


Я бы не сказал, что об меня часто закрываются. Даже казино. Нас рассудит только время и голая статистика. Я желаю тебе мужества. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13

  Veter008 написав:Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?

Мне альфа не нравится, субьективно
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:16

  Alex6 написав:
  Libo написав:Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.


все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так :)

Всіх загоняють? Ріалі?

Скажіть Ви - Алекс6 і всі інші форумчанє:

Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.

зі. Коли ви перевірите можливості зайти в золото, то зрозумієте, що можливостей у вас немає.

Тоді виникає питання, хто кого куди заганяє :?:
change_pm
 
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