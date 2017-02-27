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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 сер, 2020 11:45
Libo написав: goldfinger написав: Vladik написав:
Типичная золотая лихорадка.
по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.
Не лихорадка и не пузырь, а новая стоимость и новая нормальность.
Скоро привыкните измерять стоимость граммами золота и серебра.
Базель 3. 29 марта 2019 года. Отмена пост-военных решений в Бреттон-Вудсе и на Ямайке. Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
Мало чего оно стоит,поиграть пока казино не завалилось.Еда,вода ,товар-истинные ценности.
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:47
Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.[/quote]
Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.
Кто-то заработает,а многие потеряют.[/quote]
Умные деньги уже выходят из золота .. но ведь им нужно об кого то закрыться )
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V tehno-teplo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57
V tehno-teplo написав:
Не успел нормально сесть на поезд-сиди на опе ровно.Деревья не растут до небес,к тому же,по сравнению с фондой и валютой рынок золота мал .Карантинный пузырь.Кто-то хорошо заработает в этом году.
Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.
Кто-то заработает,а многие потеряют.[/quote]
Умные деньги уже выходят из золота .. но ведь им нужно об кого то закрыться )[/quote]
Об Libo с масонами закроются.Они намылились измерять не унциями но граммами.Так что на поле чудес еще полно...
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Vladik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:57
Межбанк догнал наличку.
Дальше синхронно вниз или опять на этих уровнях появится спрос?
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:00
А тим часом, у гостинному, чарівному, неперевершеному місті Лева, курс собі бавиться такими циферками 58/65
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:03
Vladik написав:
Ну да,золото-нудный спекулятивный актив.Нет,кому нравится в ждуна играть десятилетиями
может и самое то.
Кто-то заработает,а многие потеряют.
Отметку в $2000 масоны планировали достичь самое скорое к концу нынешнего года, но поступь истории ускорилась, как ускоряется технологический прогресс.
И если разобраться, то находясь в золотом активе, еще никто никогда не терял...
Собственно поэтому Базельский комитет по банковскому надзору и принял известное решение о фактическом переходе к золотому стандарту в банковской сфере.
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Libo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:08
Libo написав:
Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото значит с ним что-то не так
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Alex6
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:13
Veter008 написав:
Друзья добрый день.
Как думаете, насколько выгодно или рискованно размещение "доларчика" в одном из банков Украины на депозит сроком от 3 до 5 лет под 4-5%%?
Есть смысл с этим связываться?
Мне альфа не нравится, субьективно
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Додано: Сер 05 сер, 2020 12:16
Alex6 написав: Libo написав:
Новая эпоха. Конец бумаге. Золото опять рулит. Всё делается открыто, от вас ничего не скрывают. Масоны дают шанс всем.
все не могут выиграть по поределению, раз всех так активно загоняют в золото
значит с ним что-то не так
Всіх загоняють? Ріалі?
Скажіть Ви - Алекс6 і всі інші форумчанє:Як ви можете наразі зайти в золото?
Які у вас є можливості його купити?
І купити так, щоб це було золото, а не вольфрам.
зі. Коли ви перевірите можливості зайти в золото, то зрозумієте, що можливостей у вас немає.
Тоді виникає питання, хто кого куди заганяє
:?:
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